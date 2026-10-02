Vuelca autobús de pasajeros que salió de Durango a Monterrey; hay al menos 3 lesionados

Un nuevo accidente se registró en la carretera de cobro Durango-Gómez Palacio, donde un autobús de pasajeros resultó involucrado y al menos tres personas resultaron heridas.

El hecho habría ocurrido cerca de la 1:00 horas, la unidad de la línea Omnibus de México, identificado con el número económico 7176, había salido de la capital duranguense con destino a la ciudad de Monterrey , pero por una falla mecánica perdió el control y volcó.

Testigos pidieron ayuda al número de emergencias 911 y de inmediato paramédicos de Cruz Roja y seguridad arribaron para atenderlo.

Multimedios Laguna señala que el conductor de la unidad le dijo que tuvo un desperfecto en un neumático y eso provocó que derrapara, además de que la lluvia fue otro factor.

De los 14 pasajeros que iban a abordo, al menos tres personas resultaron lesionadas y trasladadas hacia un hospital cercano, mientras que el resto se fueron en otro autobús que llegó al sitio para auxiliarlos.

Hasta el momento se desconocen las identificaciones de los lesionados.