Justicia

VOLCADURA

Vuelca autobús de pasajeros que salió de Durango a Monterrey; hay al menos 3 lesionados

A bordo iban un total de 17 pasajeros con destino a la ciudad regiomontana.

Foto: Archivo.

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REDACCIÓN WEB
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Un nuevo accidente se registró en la carretera de cobro Durango-Gómez Palacio, donde un autobús de pasajeros resultó involucrado y al menos tres personas resultaron heridas. 

El hecho habría ocurrido cerca de la 1:00 horas, la unidad de la línea Omnibus de México, identificado con el número económico 7176, había salido de la capital duranguense con destino a la ciudad de Monterrey, pero por una falla mecánica perdió el control y volcó. 

Testigos pidieron ayuda al número de emergencias 911 y de inmediato paramédicos de Cruz Roja y seguridad arribaron para atenderlo.

Multimedios Laguna señala que el conductor de la unidad le dijo que tuvo un desperfecto en un neumático y eso provocó que derrapara, además de que la lluvia fue otro factor. 

De los 14 pasajeros que iban a abordo, al menos tres personas resultaron lesionadas y trasladadas hacia un hospital cercano, mientras que el resto se fueron en otro autobús que llegó al sitio para auxiliarlos. 


Hasta el momento se desconocen las identificaciones de los lesionados.


               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
Escrito en: volcadura Durango accidente pasajeros, autobús, unidad, número

               

                
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