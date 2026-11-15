Vuelca camioneta en la carretera Francisco Zarco, en Nuevo Ideal

Una volcadura registrada durante los primeros minutos de este domingo 15 de noviembre en el municipio de Nuevo Ideal generó la movilización de los cuerpos de auxilio.

El reporte del accidente se recibió aproximadamente a la 01:00 horas, en el que se alertó sobre un vehículo volcado en la carretera Francisco Zarco, a la altura de la curva de la localidad Guillermo Prieto.

Elementos de la Dirección Municipal de Protección Civil de Nuevo Ideal se trasladaron al lugar del percance, donde, después de realizar una valoración, determinaron que el saldo del hecho vial fue únicamente de daños materiales.

El personal de emergencias realizó labores de evaluación de riesgos y aseguramiento del área, con la finalidad de prevenir otro accidente y permitir la circulación de los automovilistas por dicho tramo carretero.

Debido a las características de la curva, considerada una zona de riesgo, las autoridades recomendaron a los conductores disminuir la velocidad, mantener una distancia prudente entre vehículos, circular con las luces encendidas y evitar maniobras de rebase.

Hasta el momento no se han dado a conocer la identidad del conductor ni las circunstancias que originaron la volcadura, de la camioneta tipo pick up, de la marca Chevrolet