¿Y si sí? Las nuevas Agrupaciones Políticas en Durango

Ierta dama publicó un aviso en el periódico: "Busco marido". Recibió cerca de 6 mil respuestas: "Ven por el mío". Pepito cumplió años, e invitó a merendar a sus amigos. Previamente se dispuso a inflar los globos que adornarían el sitio del festejo. Su abuelo le ofreció: "¿Te ayudo a inflarlos?".

"No podrías, abue -acotó Pepito-. Oí a la abuela decir que ya no soplas". El anfitrión le alargó un puro a su invitado. "Gracias -declinó él-. Una vez fumé uno y no me gustó". Le preguntó el invitante: "¿Quieres una copa?". "Gracias -rechazó nuevamente el otro-.

Una vez bebí alcohol y no me gustó". "El jamón serrano está muy bueno". "Gracias. Una vez lo probé y no me gustó". "La langosta es de primera". "Gracias.

Una vez la comí y no me gustó". "¿Has ido alguna vez al mar?". "Una vez fui con mi hijo, y no me gustó". "Hijo único, ¿verdad?". Noche de bodas.

El novio interrogó, solemne, a la desposada: "¿Soy yo el primero?". "Posiblemente -respondió ella-. ¿Estuviste de vacaciones en Cancún el verano del año 2020?".

La empresa necesitaba un experto en computación. Se presentó un sujeto acompañado por un perro. "¿Tiene usted experiencia en computadoras?" -le preguntó el jefe de personal. Respondió el tipo: "El experto es mi perro".

Ante el asombro del ejecutivo el can demostró un dominio absoluto de la ciencia computacional, y superó todas las pruebas a que fue sometido. "El perro es apto para el puesto -declaró el jefe -, pero uno de los requisitos para ocuparlo es hablar un segundo idioma".

El perro hizo: "Miau". Comentaba un señor de edad provecta: "Los hijos debería tenerlos uno a los 80 años. A esa edad de cualquier modo tienes que levantarte tres o cuatro veces durante la noche".

Usurino Cenoscuras es el hombre más avaro, cicatero, cutre y ruin de la comarca. Pese a ser tan manicorto hubo de acceder a las repetidas solicitudes de su esposa, que le pidió fueran a comer en restorán con motivo de su aniversario.

Fueron, en efecto. Estaban ya en el postre y el café cuando sucedió algo que me resisto a relatar: el pesado candil se desprendió del techo y le cayó a la señora, privándola de la existencia.

Don Usurino llamó al mesero y le pidió: "Cuentas separadas, por favor". Se llevó a cabo la noche nupcial de la reina Victoria con el príncipe Alberto. Guapo y varonil era el consorte, si bien la desposada no era dueña de sobrados atractivos físicos.

No obstante eso, y como lo hicieron con la luz apagada, Alberto llevó a Victoria al culmen del placer sensual. Con supereminente habilidad de consumado amante la hizo disfrutar placeres que la soberana, desconocedora de las cosas de la vida, ni siquiera había imaginado nunca.

Terminado el deleitoso trance la reina Victoria le dijo, preocupada, a Alberto: "Debemos mantener en secreto este descubrimiento. Si el pueblo llega a conocerlo podría volverse adicto a él". Sopa de letras. La W es una M que se cayó de borracha. La O es una I embarazada.

La R es una P haciendo pipí. La u es una n lista para hacer el amor. Libidio, hombre extremadamente lúbrico, tenía una esposa dueña de ebúrneas, abundosas y atractivas prendas pectorales que constituían a la vez el orgullo y el deleite del salaz marido.

Tan generosa dotación torácica fue causa de un inconveniente: la señora quiso tomar clases de guitarra clásica, pero le fue imposible, pues por la extensa medida de su busto el instrumento le quedaba fuera de su alcance, y no podía tañerlo.

Libidio consultó el caso con un cirujano plástico. Dijo éste: "Le haré a su esposa una operación para reducirle el busto". Inquirió Libidio, suplicante: "¿No podría mejor alargarle los brazos?".

FIN.

Na de las figuras más desconocidas por la ciudadanía son las Agrupaciones Políticas Estatales (APE); aunque a veces son confundidas con partidos o con asociaciones, tienen su propio objetivo: coadyuvan al desarrollo de la vida democrática y al fortalecimiento de la cultura política, así como a la creación de una opinión pública mejor informada. No compiten por cargos de elección popular, pero sí reciben financiamiento público.

Durango es precisamente uno de los pocos estados que brindan financiamiento público a estas figuras; actualmente tienen una bolsa anual de 2.1 millones de pesos, que se divide entre las 6 Agrupaciones con registro. Sin embargo, durante estos últimos meses se está viviendo un momento muy interesante, ya que otras 5 asociaciones buscan convertirse en una APE, y aquí es donde empieza el galimatías jurídico.

De entrada, constituir una APE no es fácil, ya que implica acreditar un mínimo de 577 afiliaciones mediante una aplicación tecnológica; todo el proceso, incluyendo la revisión de las autoridades electorales llevó casi 8 meses. Aunque originalmente el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) había otorgado 5 nuevos registros y estos habían sido validados por el Tribunal Electoral, la Sala Guadalajara del Tribunal Federal decidió cambiar esta decisión y obligó al IEPC a que revisara las afiliaciones.

El problema fue que originalmente el IEPC utilizó la aplicación móvil y no hizo la verificación física de al menos el 30% de las afiliaciones que exige la Ley, por lo que esta autoridad tendrá que realizar un sorteo para conocer qué afiliados visitará y saber si realmente su apoyo fue genuino, teniendo un mes para desplazarse por miles de domicilios y, ahora sí, emitir una nueva resolución.

Mientras tanto, el financiamiento regresa temporalmente al reparto entre las 6 agrupaciones históricas, dejando en suspenso el futuro de las nuevas agrupaciones políticas. Considero que el desenlace más probable es que la mayoría revalide su registro, pues varias superaron con holgura el mínimo legal; sin embargo, no puede descartarse una nueva cadena de impugnaciones, por lo que la autoridad electoral tendrá que ser muy exhaustiva en sus resoluciones.

Sin lugar a dudas, este episodio deja una lección: ahora que se promueve la modernización tecnológica, esta no puede saltarse las formalidades que marca la ley, sobre todo cuando hay un procedimiento muy específico.

Lo más importante es si estas APE que buscan constituirse realmente logran sumar a su objetivo democrático, ya que se ha visto que la gran mayoría de las actuales Agrupaciones han tenido irregularidades administrativas en el recurso que se les ha entregado, y además el alcance de su trabajo se ha desdibujado, por lo que también será muy interesante abrir un debate más completo sobre cómo fortalecer estas figuras, y que no se conviertan en membretes en búsqueda de recurso público.

Las APE tienen la oportunidad de transformarse en verdaderos forjadores de ciudadanía, pero si su actuar se reduce a la simulación o al mero cumplimiento burocrático, estarán condenadas a la irrelevancia o incluso a su desaparición.

X: @omarortegasoria