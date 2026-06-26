'Ya necesitamos permiso': Prohíben a creadores de contenido grabar en Corredor Constitución

En los últimos años, varios duranguense ha destacado por su incursión en la redes sociales, ya sea generando contenido de cultura, gastronomía, bromas o ayuda social para personas.

Para algunos de ellos las calles de la Zona Centro de la capital se ha convertido en el escenario perfecto para crear sus videos, sin embargo, este viernes varios de ellos denunciaron que autoridades les prohibieron realizar esta acción.

Fue a través de Facebook que el creador de "Más Aventura Cultura e Historia" señaló que mientras se encontraban en Corredor Constitución, policías se acercaron y les pidieron que dejaran de grabar.

"Por ahí llegó la justicia y nos están prohibiendo que hagamos transmisiones y videos en el Corredor Constitución. Es muy lamentable porque es un lugar público", agrega.

También, dijo que muchas personas tienen bastante tiempo haciendo eso y nunca les había pasado algo así.

"Es la primera vez que yo me entero que este tipo de cosas ya no son permitidas, que desafortunadamente ya tiene uno que sacar permiso para hacer un video en Constitución, tener una credencial para hacer una transmisión", continúa.

El creador asegura que es bastante triste, pues al final el contenido que hace, como él que se dedica a cultura, es algo que le sirve al estado para que se hagan promoción.

"Es lamentable que ya nos están censurando esta libre expresión" . finalizó.

A esta denuncia se sumó otra creadora, Liz Beltrán, quien compartió una foto con otras personas de este medio y dijo "apenas vamos empezando y ya nos quieren PROHIBIR" .

La página "DurangoRandom" publicó un video en donde se veía a los policías estatales hablando con ellos y pidiéndoles que se retiraran, agregan "ayer nos reunimos varios creadores de contenido en el Centro Histórico de Durango y la Policía Estatal nos informó que necesitábamos un permiso para grabar".

En los comentarios de las publicaciones otros duranguenses también mencionan que se les pidió que no grabaran , incluso dicen que la excusa fue que los locatarios "se quejan".

La mayoría de los internautas y sus seguidores concuerdan en que no debería existir esta opresión y piden a las autoridades que se enfoquen en problemáticas reales.