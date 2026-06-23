Ya son 2 notarios públicos detenidos por presuntos fraudes inmobiliarios en Durango

La Fiscalía General del Estado de Durango informó este martes que suman ya dos notarios públicos detenidos por su presunta participación en distintos casos de fraude inmobiliario, luego de que este lunes El Siglo de Durango diera a conocer la captura de un fedatario en la capital del estado. Las investigaciones derivan de denuncias relacionadas con operaciones notariales presuntamente irregulares y afectaciones patrimoniales a particulares e instituciones.

De acuerdo con la dependencia, durante la madrugada del 22 de junio fue ejecutada una orden de aprehensión en contra de Joaquín, notario público de la ciudad de Durango, señalado por su probable responsabilidad en el delito de fraude. La investigación inició tras la denuncia de una persona que reportó el despojo de un inmueble que posteriormente habría sido vendido mediante un supuesto poder notarial falso.

Las indagatorias establecen que durante la operación de compraventa presuntamente se asentaron datos falsos en la escritura pública, incluyendo que la propiedad se encontraba libre de gravamen cuando existían cargas legales sobre la misma. Los compradores denunciaron irregularidades al descubrir inconsistencias en la documentación y en la representación legal utilizada para concretar la venta.

Por estos hechos también fueron detenidos Claudia, José y José Luis, quienes presuntamente participaron en distintas etapas de la operación inmobiliaria. Los cuatro fueron presentados ante un Juez de Control y permanecerán bajo prisión preventiva justificada mientras se resuelve su situación jurídica en una audiencia programada para el próximo 26 de junio.

Como parte de las investigaciones, agentes ministeriales, peritos y elementos federales realizaron seis cateos en distintos puntos de la ciudad de Durango, donde aseguraron documentos, dinero e inmuebles relacionados con el caso. Entre las propiedades intervenidas se encuentra una notaría pública, una vivienda y un inmueble donde presuntamente operaba una empresa inmobiliaria.

A estos hechos se suma la detención de Juan Antonio, titular de la Notaría Pública Número 15 de Gómez Palacio, quien fue aprehendido este 23 de junio con apoyo de autoridades de Coahuila. La Fiscalía lo señala por su probable participación en delitos patrimoniales relacionados con la cancelación irregular de un gravamen hipotecario mediante documentación presuntamente apócrifa.

Según la carpeta de investigación, el notario habría dado fe de personas y firmas que supuestamente nunca comparecieron ante él, además de intervenir en trámites que beneficiaron a una persona que mantenía una hipoteca vigente. Las autoridades también investigan posibles vínculos con operaciones similares realizadas en otras entidades del país.

La Fiscalía señaló que Juan Antonio enfrenta además otro proceso penal por presunta falsificación de documentos y que existen diversas carpetas de investigación abiertas en su contra. Mientras tanto, las autoridades continúan integrando denuncias relacionadas con ambos fedatarios, debido a posibles afectaciones patrimoniales derivadas de operaciones notariales bajo investigación.