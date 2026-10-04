¿Ya te vieron pasar? Así funcionan las nuevas cámaras instaladas en la avenida 20 de Noviembre

Quienes circulan por la avenida 20 de Noviembre, una de las vialidades con mayor movimiento de la ciudad de Durango, quizá ya notaron nuevos dispositivos colocados debajo de algunos de sus puentes.

A simple vista parecen cámaras de seguridad convencionales; sin embargo, el conjunto incluye diferentes equipos orientados hacia los carriles y elementos compatibles con sistemas especializados para la identificación de vehículos y lectura automática de matrículas.

La instalación forma parte del reforzamiento de la videovigilancia en esta importante arteria de la capital, donde se busca aprovechar la tecnología no solamente para observar lo que sucede, sino también para detectar vehículos de interés para las autoridades.

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¿Qué son los aparatos instalados bajo los puentes?

Entre los dispositivos pueden observarse cámaras tipo bala, equipos cilíndricos de iluminación y gabinetes que pueden alojar componentes eléctricos, de comunicación o procesamiento.

Aunque sin las especificaciones técnicas no es posible establecer la marca y modelo de los aparatos, su configuración es compatible con sistemas de reconocimiento automático de matrículas, conocidos como LPR o ANPR.

A diferencia de una cámara convencional, estos sistemas están diseñados para conseguir imágenes suficientemente claras de las placas incluso cuando los automóviles se encuentran en movimiento.

Los dispositivos cilíndricos pueden funcionar como iluminadores especializados, ayudando a distinguir la matrícula ante diferentes condiciones de luz, reflejos o sombras.

¿Cómo pueden detectar un automóvil robado?

Aquí está la parte más interesante. Una vez captada la imagen, el software localiza la matrícula y mediante reconocimiento óptico de caracteres, convierte sus números y letras en información digital.

La placa deja entonces de ser solamente una fotografía y se convierte en un dato que puede compararse automáticamente con registros o listas de vehículos de interés.

Si el sistema está conectado a las bases correspondientes y encuentra coincidencia con una unidad que cuenta, por ejemplo, con reporte de robo, puede generar una alerta para que las autoridades realicen la verificación.

Además de la matrícula, estos sistemas pueden registrar información como fecha, hora, lugar de detección y sentido en el que circulaba el automóvil.

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Durango refuerza la vigilancia vehicular

La colocación de estos dispositivos coincide con la ampliación de la infraestructura tecnológica de seguridad en Durango.

A principios de octubre, autoridades estatales informaron sobre la incorporación de nuevos arcos carreteros de monitoreo vehicular, mientras que en la avenida 20 de Noviembre se confirmó el reforzamiento de la videovigilancia y su comunicación con los sistemas de monitoreo de seguridad.

Por ahora, no se ha informado que las cámaras instaladas en esta avenida sean utilizadas para generar fotomultas. Su función anunciada está relacionada con vigilancia e identificación vehicular.

Así, las nuevas cámaras no solamente pueden servir para observar el tránsito: la tecnología permite convertir el paso de un automóvil en información que eventualmente ayude a localizar unidades buscadas por las autoridades.