Un reclamo en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México puso a Gerardo Fernández Noroña a hablar sobre el destino de los impuestos. El senador de Morena respondió en redes sociales a quienes lo cuestionaron por el uso de recursos públicos y, durante una transmisión, recordó una campaña que impulsó hace más de una década, cuando los nuevos gravámenes del gobierno de Enrique Peña Nieto llegaron a las cajas de los supermercados.

“Yo no pagaba impuestos, y estaba dispuesto a ir a la cárcel”, dijo el legislador al recordar las movilizaciones que promovió contra el cobro de gravámenes en alimentos y gasolinas. Fernández Noroña presentó aquellas acciones como una forma de resistencia civil y aseguró que en sus redes quedaron testimonios de las protestas.

El senador retomó el episodio luego de que el empresario Ricardo Salinas Pliego sugiriera dejar de pagar impuestos como protesta contra el gobierno federal. Fernández Noroña afirmó que él ya había impulsado esa medida años antes, cuando consideraba que los nuevos cobros representaban una carga para la población.

El Boing con el que Noroña protestó en 2014

El 2 de enero de 2014, un día después de que entraran en vigor los nuevos gravámenes de la reforma hacendaria, Fernández Noroña acudió a un supermercado para comprar una bebida Boing. Según contó entonces, el producto costaba 6 pesos con 20 centavos y él pagó 5 pesos con 70 centavos.

En un video que difundió aquel día, mostró el comprobante de la compra y explicó que había dejado sin cubrir 50 centavos correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) aplicado a la bebida. El entonces exdiputado presentó la compra como ejemplo de su campaña e invitó a otras personas a sumarse a la protesta.

¿Qué le reclamaron en el aeropuerto?

Dos personas increparon al senador en el aeropuerto capitalino. “Ya te vas a gastar nuestros impuestos”, le dijeron. Al responder en redes, Fernández Noroña sostuvo que, una vez pagadas las contribuciones, el dinero pasa a ser público y el gobierno lo administra para financiar servicios como los de salud y educación.

“Cuando tú pagas los impuestos, deja de ser tuyo”, dijo el senador. Agregó que de esa recaudación también salen los sueldos de los servidores públicos y señaló que quienes administran el dinero tienen la responsabilidad de cuidarlo.

La polémica sumó una reacción este domingo 29 de noviembre. Alejandro “Alito” Moreno, dirigente nacional del PRI, cuestionó en redes la respuesta de Fernández Noroña a los contribuyentes y extendió sus críticas a Morena.