¿Zoé Robledo desobedeció o le mintió a la Presidenta?

“Hoy en la mañana (martes) hablé con Zoé (Robledo), muy temprano, para preguntarle del caso de los bebés y él está yendo para allá y está atendiendo y viendo, ya están en investigación de qué fue lo que ocurrió y en atención a las familias”, dijo durante su conferencia mañanera del 22 de septiembre en Palacio Nacional, Claudia Sheinbaum, al ser cuestionada por la muerte de cinco recién nacidos en el IMSS de Durango.

La frase “está yendo para allá” de la Presidenta sonó claramente a una instrucción que, debido a la gravedad del problema, merece la prioridad del Gobierno Federal, en especial por supuesto del titular del Instituto Mexicano del Seguro Social. Es lo mínimo que se podría pedir, que fuera personalmente a atender el caso.

Sin embargo, Zoé Robledo no llegó a Durango, como se anunció. A quien mandaron en su representación fue a la doctora Alba Santos, directora de Prestaciones Médicas del IMSS nacional para que fuera ella, junto con otros funcionarios, quienes dieran explicaciones a las familias de las víctimas.

Sí, por increíble que parezca, el titular del IMSS no pudo darse el tiempo para venir a Durango a enfrentar una de las más graves crisis nacionales de los últimos tiempos en el Seguro Social. Seguramente sus “ocupaciones” fueron más importantes que darle la cara a cinco familias que perdieron a un hijo por la negligencia del Instituto.

FOTO PARA REDES

Eso sí, el titular del IMSS no perdió la oportunidad de postear en su cuenta de X (antes Twitter), una fotografía con el gobernador de Durango , Esteban Villegas Villarreal, para informar que se estaba investigando el caso.

“Le informé sobre los avances de la investigación que conduce el equipo médico de @Tu_IMSS a nivel nacional respecto al lamentable evento ocurrido en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital General de Zona #1 en Durango. Acordamos seguir trabajando en conjunto para esclarecer lo sucedido, informar con total transparencia y acompañar siempre a las familias”, escribió.

Es decir, en lugar de darle explicaciones a las familias, prefirió, desde la comodidad de su oficina, mejor reunirse con el mandatario estatal para decir exactamente lo mismo que ya se había informado en comunicados anteriores. Una vergüenza, pues queda claro que para Zoé Robledo fue más importante la política en lugar de las víctimas.

De igual forma, Villegas Villarreal prefirió, antes de reunirse con las familias en Durango, viajar a la CDMX para entrevistarse con Zoé Robledo y, por supuesto, presumirlo en redes sociales. Se nota que hay prioridades, pero las cinco familias no fueron una de ellas, para ninguno de los dos funcionarios.

OPORTUNISMO POLÍTICO

Hasta el momento, no existe una versión oficial del porqué Robledo Aburto no siguió las indicaciones de Claudia Sheinbaum de trasladarse a Durango a atender personalmente la emergencia en el IMSS.

¿Desobediencia o engaño? pues desde el martes, la versión que tenía la Presidenta, y que hizo pública, fue de que ya se trasladaba a darle seguimiento al caso. Alguien mintió.

Y, desde luego, ante la falta de información oficial sobre el caso, se propició que el tema se politizara rápidamente, con personajes que buscaran sacarle raja a una tragedia, a favor y en contra, sin importarles las víctimas de la tragedia.

Dos claros ejemplos de este oportunismo fueron Arturo Yáñez Cuéllar, diputado federal del PRI, quien incluso hizo uso de la tribuna en el Congreso de la Unión para criticar al Gobierno Federal por las fallas en el sistema de salud.

Ojalá, de la misma manera, hubiera elevado la voz de protesta cuando se presentó la crisis de meningitis en Durango, emergencia que jamás abordó ni ofreció ayuda a las víctimas, quienes siguen padeciendo los estragos de dicho problema de salud.

Y, por supuesto, el caso de la senadora de Morena, Margarita Valdez, quien, como ya nos tiene acostumbrados, salió con una lamentable declaración en la que atribuyó la muerte de los recién nacidos a las deficientes condiciones higiénicas en el hospital, que empezaron con las “políticas neoliberales” al contratar a empresas externas al Seguro Social para limpieza y aseo.

Sí, para la Senadora de Morena, la culpa por supuesto no es del actual sexenio, ni del pasado, que son de su partido, sino de lo que pudo haber sucedido hace más de 8 años. “Esa puede ser una de las muchas causas por las cuales las bacterias y los microbios, como la gente les dice, pueden estar ahí dentro”, dijo.

Y así, como estos personajes que inmediatamente buscaron llevar “agua a su molino” con la tragedia de cinco familias, también hubo más políticos que intentaron hablar del tema sin siquiera saber de lo que se trata. De ese nivel es la política en este país. Qué lástima.