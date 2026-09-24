'Prácticas neoliberales', detrás de la muerte de bebés en IMSS Durango, señala Margarita Valdéz

Tras el fallecimiento de cinco recién nacidos en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del Hospital General de Zona No. 1 del IMSS en Durango, la senadora Margarita Valdéz refirió que entre las razones de este fatal suceso se encuentran "conductas políticas neoliberales".

¿Qué se sabe hasta ahora sobre este suceso?

Familiares de las víctimas se reunieron con directivos del IMSS este miércoles, donde el personal del Instituto les informó que en el hospital existe un “brote hospitalario”.

Del total de bebés fallecidos, en cuatro se confirmó la presencia de la bacteria asociada al brote.

En una tarjeta informativa fechada este 20 de septiembre, el IMSS detalló que el microorganismo detectado es sensible a los antibióticos habitualmente disponibles en el hospital. "Sin embargo, con la información disponible, su presencia no explica por sí sola los fallecimientos. La revisión continúa", señaló la institución.

La muerte de los menores ha causado conmoción e indignación no solo en Durango, sino en todo el país, pues el tema ya trascendió a medios de comunicación nacionales.

¿Qué dijo la senadora duranguense?

En entrevista para W Radio, la senadora morenista Margarita Valdéz atribuyó las deficientes condiciones higiénicas en el hospital a la contratación de personal de limpieza ajeno al Instituto a través de empresas privadas, esquema conocido como outsourcing.

"Empezaron las conductas políticas neoliberales, a contratar a gente extraña a la clínica del Seguro Social para hacer la limpieza y el aseo", externó.

La legisladora aseguró que está en contra de las prácticas actuales que asignan las labores de aseo a empresas privadas.

"Cuando yo estaba ejerciendo, la limpieza y el aseo eran una mística; los compañeros tenían el compromiso de que no hubiera ni una manchita", recordó la también médica cirujana y exlideresa del sindicato del IMSS.