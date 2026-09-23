¿Cómo se transmite la Klebsiella pneumoniae, bacteria detectada en 4 bebés que murieron en IMSS Durango?

Luego de que el IMSS confirmara el fallecimiento de cinco bebés que permanecían internados en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) del Hospital General de Zona 1 de Durango, se informó que cuatro de ellos presentaban la bacteria Klebsiella pneumoniae.

Hasta el momento, las autoridades mantienen bajo investigación la relación entre la presencia de esta bacteria y los fallecimientos, además de que se analiza de manera particular el caso del quinto bebé, en quien no se identificó el patógeno.

Ante la confirmación de la presencia de una bacteria en la UCIN, comenzaron a surgir dudas en torno al brote.

¿Cómo se transmite la Klebsiella pneumoniae?

La Klebsiella pneumoniae puede encontrarse normalmente en el intestino y las vías respiratorias de los seres humanos sin provocar una enfermedad. También puede estar presente en el ambiente, como en el suelo y el agua.

Te podría interesar: 'No era una muerte de hace 5 minutos', padre acusa 'simulación' en caso de su bebé en IMSS de Durango

Sin embargo, cuando llega a otras partes del organismo o entra en contacto con personas vulnerables, puede provocar infecciones que van desde problemas urinarios hasta neumonía, infecciones en heridas y, en casos graves, infecciones en el torrente sanguíneo.

En hospitales, una de las principales formas de transmisión ocurre mediante el contacto con equipos médicos, superficies u objetos contaminados, así como por el contacto entre personas.

Esto adquiere especial importancia en áreas donde se atiende a pacientes que requieren dispositivos médicos, como catéteres, sondas o equipos de respiración, pues estos pueden convertirse en una vía para que la bacteria llegue al organismo.

La transmisión también puede ocurrir a través de las manos cuando existe contacto con una persona colonizada o con superficies contaminadas y posteriormente se tiene contacto con otro paciente.

Quizá te interese: 'Fue una tortura lenta': el desgarrador testimonio del padre de uno de los bebés que murió en el IMSS

¿Por qué es un riesgo para los bebés?

Los recién nacidos, particularmente los que requieren atención especializada, pueden ser más vulnerables frente a infecciones debido a que su sistema inmunitario todavía se encuentra en desarrollo.

Además, en una UCIN algunos pacientes necesitan permanecer conectados a distintos dispositivos médicos o recibir procedimientos que pueden facilitar la entrada de microorganismos.

En el caso de la Klebsiella pneumoniae, existen algunas cepas que desarrollan resistencia a distintos medicamentos, lo que puede dificultar atacarla.

¿Qué enfermedades puede provocar?

Entre los padecimientos que puede provocar la Klebisella pneumoniae se encuentran la neumonía, infecciones urinarias, infecciones en heridas o sitios quirúrgicos y bacteriemia, que ocurre cuando la bacteria llega al torrente sanguíneo.

También puede ocasionar infecciones abdominales, como abcesos hepáticos y peritonitis, además de meningitis en algunos casos

Cuando una infección se vuelve grave y se extiende por el organismo, puede provocar sepsis, una respuesta severa del cuerpo ante una infección.

En el Hospital General de Zona 1 del IMSS en Durango, autoridades informaron que, luego de los fallecimientos registrados en la UCIN, se amplió la vigilancia microbiológicas a las instalaciones del hospital.

Hasta ahora, de acuerdo con lo informado por el IMSS, no se ha identificado la bacteria en otras áreas del hospital, mientras que la UCIN permanece cerrada y bajo revisión.

La investigación continuará para determinar el papel que la bacteria pudo tener en los fallecimientos de los cuatro bebés en los que fue identificada, y esclarecer las causas de muerte del quinto bebé, en quien no se detectó la Klebisella pneumoniae.