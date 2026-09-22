'No era una muerte de hace 5 minutos', padre acusa 'simulación' en caso de su bebé en IMSS de Durango

Tras la confirmación del fallecimiento de cinco recién nacidos en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) del IMSS de Durango, Diego Tovalín, padre de uno de los bebés, ofreció una entrevista a la periodista Azucena Uresti, en la que relató los días de agonía que vivieron las cinco familias duranguenses, y señaló presuntas irregularidades dentro del Hospital General de Zona 1, incluso acusando una simulación en la muerte de su hijo.

Fue este pasado domingo cuando el IMSS de Durango confirmó el fallecimiento de cinco recién nacidos en la UCIN, en el lapso de cuatro días, indicando que se había detectado una bacteria que habría coincidido con los cinco bebés.

Días de agonía en el IMSS de Durango

A unos días de los fallecimientos, este martes 22 de septiembre, durante una entrevista en el noticiero de Grupo Fórmula de la mañana, Diego Tovalín, padre de Darío, bebé que falleció el pasado viernes 18 de septiembre, relató lo que tuvieron que pasar las familia de los recién nacidos desde el pasado martes 15.

Tovalín señaló que hasta el momento el hospital no les ha brindado información alguna acerca del avance de las investigaciones.

“El día de ayer intentaron un canal de comunicación con nosotros individualmente. En realidad querían separarnos cuando vieron que estábamos unidos, decidieron huir de Dirección. Ya después, me imagino con la presión social, no les quedó de otra más que recibirnos a todos juntos pero sin información concisa, nada en específico”, relató.

Indicó que en la reunión estuvieron presentes varias autoridades del IMSS, “en realidad nos comentaron que estaban investigando, que no sabían qué había pasado, que sí la mayoría de los bebés presentaba una bacteria en común”.

Sin embargo, señaló que hasta el día de hoy no les han dado información concisa sobre el nombre de la bacteria que atacó a los bebés, y no ha existido acercamiento alguno por parte de directivos de la institución.

Los últimos días de Darío

El padre de Darío relató con dolor que los últimos días su bebé sufrió mucho.

“Su agonía nos quemó por dentro”, detalló.

Diego Tovalín relató a Azucena Uresti que fue el pasado martes 15 de septiembre cuando comenzaron a fallecer los bebés que estaban en la UCIN, siendo dos por la mañana y un tercero por la tarde.

En el caso de Darío, su fallecimiento se dio el pasado viernes 18 de septiembre, mientras que el último bebé, de nombre Liam, siguió dentro de la UCIN hasta el sábado, cuando también murió.

El padre de Darío indicó que luego de los primeros fallecimientos el martes, entendió “que estábamos frente a un problema más grande”, e incluso señaló que ya no veía la forma en la que pudiera salir del área con su bebé con vida.

“Vimos la limpieza de una escena del crimen”

Durante la entrevista, Tovalín incluso abordó la desgarradora e indignante escena que se vio dentro de la UCIN.

“Vimos la limpieza de una escena de un crimen, eso fue lo que vimos. Cuando fallecen los tres primeros bebés en el primer día, todo el ambiente ahí adentro del área de Cuidados Intensivos Neonatales cambió de una manera abrupta”, comenzó.

Y señaló que tras estos primeros fallecimientos, personal comenzó a ingresar al área de Cuidados Intensivos con galones y barricas.

“Se nos había mencionado antes de que nuestro bebé falleciera que el área de UCIN estaba en cuarentena, nosotros nunca vimos eso. Vimos personal sin los cuidados necesarios para atender a bebés, vimos a personal sin cubrebocas, sin guantes, sin gorros, sin los instrumentos necesarios para lavarse las manos de correcta”.

“Estábamos sentenciados a muerte”

En medio del dolor, el padre de Darío señaló que estuvo presente en los primeros dos fallecimientos seguidos, “ahí entendimos que estábamos sentenciados a muerte”.

Detalló que el jueves por la noche le marcaron para decir que su bebé estaba un poco delicado, y que probablemente le volverían a marcar por la noche.

“Fue una tortura psicológica”, dijo.

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Señala simulación en la muerte de su bebé

Al relatar la última ocasión en la que vieron a su bebé, Diego Tovalín indicó que el mismo viernes arribaron cerca de las 10:30 al área de UCIN, donde les “hicieron una escena digna de una novela”.

Luego de que un doctor les dijera que “no había nada que hacer”, pues su bebé presentaba choque séptico, ingresaron a la UCIN, donde se encontraron con lo que Diego describió como “la escena más desgarradora que voy a ver en mi vida”.

Tovalín acusó que dentro de Cuidados Intensivos vio a su bebé ya sin vida y con un notable deterioro.

“Yo te puedo decir que yo determino que es una simulación, porque en las condiciones en las que se encontraba el cuerpo de mi bebé, no era una muerte de hacía cinco minutos, cuando ellos me mencionaron entráramos porque el bebé todavía estaba ahí, y no, pues en realidad no”, finalizó.

El padre de Darío señaló que, al igual que las cuatro familias de los otros bebés, piden a las autoridades tener mano dura con la situación, que el IMSS supervisen al personal, y que haya un trato más humano hacia las familias y los derechohabientes.

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