Esta es la bacteria que fue detectada en 4 de los 5 bebés que fallecieron en el IMSS de Durango

Luego de que el IMSS confirmara el deceso de cinco bebés en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) del Hospital General de Zona 1 del IMSS de Durango, este miércoles se dieron a conocer los avances en las investigaciones, que revelaron que a cuatro de los cinco recién nacidos que murieron se les detectó una misma bacteria.

Después de que el IMSS de Durango confirmara el pasado domingo el fallecimiento de bebés que eran atendidos en la UCIN, este miércoles la coordinadora de Vigilancia Epidemiológica del IMSS, Adriana Toríz, detalló que entre el 1 y el 19 de septiembre fueron atendidos 11 neonatos en estado crítico.

De ese total, seis fueron dados de alta, sin que se detectara la presencia de la bacteria que estuvo en cuatro de los cinco bebés que siguieron internados y fallecieron entre el martes 15 y el sábado 19 de septiembre.

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Sin embargo, la coordinadora de Vigilancia Epidemiológica detalló que sigue bajo investigación y análisis la relación causa-efecto entre la bacteria de los fallecimientos, mientras que también se indaga la muerte del quinto bebé que no presentaba el patógeno.

¿Qué bacteria fue detectada en los bebés?

Se dio a conocer que las investigaciones y los análisis realizados a los neonatos confirmaron que cuatro de los cinco bebés presentaban la bacteria Klebsiella pneumoniae.

De acuerdo con Cleveland Clinic, la Klebsiella pneumoniae es una clase de bacteria, comúnmente localizada en las heces y en las vías respiratorias, aunque también puede vivir en el medio ambiente, especialmente en la tierra y el agua.

Se trata de una bacteria con forma de bastón que aunque vive de manera natural en el intestino y vías respiratorias de los humanos sin causar daño alguno, al propagarse hacia otras zonas del cuerpo puede convertirse en un patógeno peligroso.

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La Klebsiella pneumoniae puede causar neumonía, infecciones en tracto urinario, infecciones en heridas, además de abcesos hepáticos o periotonitis, infecciones en torrente sanguíneo, meningitis, entre otras.

Esta bacteria, de acuerdo con Cleveland Clinic, puede volverse más peligrosa debido a que algunas de sus cepas pueden desarrollar resistencia a los antibióticos, por lo que pueden ser más difíciles de tratar.

Descartan que bacteria esté en otras áreas

De acuerdo con lo revelado por Toríz, por protocolos sanitarios se amplió la vigilancia microbiológica a todas las instalaciones del Hospital General de Zona 1 del IMSS en Durango.

Hasta ahora, las pruebas no han identificado la bacteria en ningún otra área del hospital, y el área de la UCIN se encuentra cerrada y en proceso de revisión desde que comenzaron las investigaciones.

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