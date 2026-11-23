Este viernes por la noche, elementos del Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional desplegaron una operación conjunta que resultó en la detención de Fausto Isidro Meza Flores, alias el "Chapo Isidro". En la estrategia para su captura fueron utilizadas 14 aeronaves y 361 militares.

Durante la conferencia mañanera de este lunes 23 de noviembre, Ricardo Trevilla Trejo, secretario de la Defensa Nacional, reveló que la operación ejecutada para capturar al "Chapo Isidro" fue nombrada Centella.

¿Qué es la Operación Centella?

Es el operativo realizado el pasado 20 de noviembre en Guasave, Sinaloa, donde fuerzas federales lograron capturar a uno de los principales objetivos de seguridad en México y Estados Unidos.

La puesta en marcha de la Operación Centella derivó en enfrentamientos, ataques contra helicópteros, bloqueos carreteros, la muerte de 16 criminales integrantes del grupo Beltrán Leyva y la baja de cuatro efectivos militares.

El secretario de la Defensa justificó los disparos realizados desde los helicópteros militares, dado que durante el desarrollo de la operación fueron atacados, con la intención de impedir la captura del "Chapo Isidro", con ametralladoras calibre .50 y rifles Barrett.

¿Cómo estuvo compuesta la Operación Centella?

Según el secretario, el componente aéreo estuvo integrado de la siguiente manera:

Cinco helicópteros UH-60 Black Hawk.

Un helicóptero EC-725 Cougar.

Cinco aviones Texan.

Dos aeronaves de transporte pesado.

Un avión no tripulado.

Por su parte, confirmó que en total fueron desplegados 361 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional.

¿Cómo fue el desarrollo de la Operación Centella?

Al respecto, se sabe que la Operación Centella se dividió en tres fases: