Durante su conferencia de prensa de este lunes 23 de noviembre, la presidenta Claudia Sheinbaum expresó sus condolencias y reconocimiento a los cuatro elementos del Ejército mexicano que murieron durante el operativo para detener a Fausto Isidro Meza Flores, alias "Chapo Isidro", en Sinaloa.

La mandataria federal lamentó las bajas registradas durante el despliegue de las fuerzas federales y envió un mensaje de solidaridad a los familiares de los militares fallecidos , así como a la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).

"Antes, nuestras condolencias, nuestro cariño, agradecimiento, admiración a los elementos del Ejército que perdieron la vida. Cuatro hombres muy preparados, pero sobre todo con mucha entrega al país", expresó.

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La presidenta también manifestó su reconocimiento a la institución castrense por la labor de sus integrantes y reiteró su solidaridad con los familiares de los efectivos que murieron durante las acciones para lograr la detención del presunto delincuente.

"Entonces, nuestra condolencia, nuestra admiración no solo a sus familiares, sino a todo el Ejército y la Defensa Nacional", señaló.