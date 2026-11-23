Sheinbaum expresa sus condolencias por muerte de militares en operativo de captura de 'Chapo Isidro'
Durante su conferencia de prensa de este lunes 23 de noviembre, la presidenta Claudia Sheinbaum expresó sus condolencias y reconocimiento a los cuatro elementos del Ejército mexicano que murieron durante el operativo para detener a Fausto Isidro Meza Flores, alias "Chapo Isidro", en Sinaloa.
La mandataria federal lamentó las bajas registradas durante el despliegue de las fuerzas federales y envió un mensaje de solidaridad a los familiares de los militares fallecidos, así como a la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).
"Antes, nuestras condolencias, nuestro cariño, agradecimiento, admiración a los elementos del Ejército que perdieron la vida. Cuatro hombres muy preparados, pero sobre todo con mucha entrega al país", expresó.
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La presidenta también manifestó su reconocimiento a la institución castrense por la labor de sus integrantes y reiteró su solidaridad con los familiares de los efectivos que murieron durante las acciones para lograr la detención del presunto delincuente.
"Entonces, nuestra condolencia, nuestra admiración no solo a sus familiares, sino a todo el Ejército y la Defensa Nacional", señaló.
Asimismo, anunció que en la conferencia participarían el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch; el secretario de la Defensa Nacional, general Ricardo Trevilla Trejo, y el secretario de Marina, almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, para ofrecer detalles del operativo y explicar el contexto de las acciones de seguridad en Sinaloa.