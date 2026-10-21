5 platillos llenos de antioxidantes para darle color y bienestar a la mesa

La alimentación saludable también puede ser una experiencia llena de color, texturas y sabores irresistibles. Más allá de contar calorías o seguir tendencias wellness, elegir ingredientes frescos y variados permite sumar nutrientes importantes para el organismo, desde vitaminas y minerales hasta compuestos antioxidantes que ayudan a proteger las células del daño oxidativo.

Frutas de tonos intensos, vegetales de hojas verdes, semillas, grasas saludables y especias aromáticas se convierten en los aliados perfectos para crear platillos nutritivos sin sacrificar el placer de comer.

Estas cinco propuestas combinan ingredientes accesibles y llenos de personalidad para llevar una dosis extra de bienestar a cada comida.

1. ENSALADA MULTICOLOR ANTIOXIDANTE

Una combinación de espinacas frescas, arándanos, fresas, nueces pecanas y aguacate que convierte cualquier comida en una experiencia fresca y nutritiva.¿Por qué destaca? Las fresas aportan vitamina C; los arándanos contienen antocianinas, pigmentos con actividad antioxidante, y las nueces pecanas aportan vitamina E y grasas insaturadas. Las espinacas suman folato y otros micronutrientes.

El toque final: un aderezo de aceite de oliva extra virgen y jugo de limón para realzar los sabores sin complicaciones.

2. BUDDHA BOWL ARCOÍRIS

La quinua, los garbanzos, la zanahoria rallada, la col rizada o kale y los tomates cherry se reúnen en un bowl que destaca por su variedad de colores y nutrientes.

¿Por qué destaca? La zanahoria aporta betacaroteno, que el cuerpo puede convertir en vitamina A; el tomate contiene licopeno y la col rizada ofrece vitaminas C y K. La quinua y los garbanzos proporcionan proteína vegetal y fibra, que favorece la salud digestiva.

El toque final: un poco de limón, aceite de oliva y semillas para sumar sabor y una textura irresistible.

3. SALMÓN AL HORNO CON HIERBAS Y BRÓCOLI

Un filete de salmón horneado con eneldo fresco, acompañado de brócoli al vapor, es una alternativa ideal para quienes buscan una comida completa y fácil de preparar.

¿Por qué destaca? El salmón aporta ácidos grasos omega-3, importantes para la salud cardiovascular, además de proteínas de buena calidad. El brócoli contiene vitamina C y otros compuestos vegetales con actividad antioxidante.

El toque final: unas gotas de limón, pimienta negra y hierbas frescas para potenciar el sabor sin depender de salsas pesadas.

4. CREMA DE CALABAZA CON CÚRCUMA Y JENGIBRE

La calabaza asada, la leche de almendras sin azúcar, el jengibre fresco y una pizca de cúrcuma dan vida a una crema de textura aterciopelada, perfecta para una comida ligera o una cena reconfortante.

¿Por qué destaca? La calabaza es fuente de betacaroteno, mientras que la cúrcuma contiene curcumina y el jengibre aporta gingeroles, compuestos estudiados por sus propiedades antioxidantes y antiinflamatorias. Sus efectos dependen de la cantidad consumida y del contexto general de la alimentación.

El toque final: semillas de calabaza tostadas para añadir textura y grasas saludables.

5. MACEDONIA DE FRUTOS DEL BOSQUE CON CACAO PURO

Moras, frambuesas y granada forman una mezcla vibrante que se complementa con pequeñas virutas de cacao puro sin azúcar. Es una manera sencilla de disfrutar algo dulce con protagonismo de ingredientes naturales.

¿Por qué destaca? Las bayas aportan vitamina C y polifenoles, incluidas las antocianinas, mientras que la granada contiene diversos compuestos antioxidantes. El cacao puro suma flavanoles, un tipo de polifenoles presentes de forma natural en el cacao.

El toque final: unas hojas de menta fresca y una porción moderada de cacao para equilibrar los sabores frutales y amargos.

EL SECRETO ESTÁ EN LA VARIEDAD

Los antioxidantes no pertenecen a un solo alimento ni actúan como una fórmula mágica para mantener el organismo saludable. La mejor estrategia consiste en incorporar frutas, verduras, legumbres, frutos secos, cereales integrales y fuentes de grasas saludables dentro de una alimentación variada y equilibrada.

Además de aportar color y sabor, estos cinco platillos ofrecen distintas combinaciones de fibra, vitaminas, proteínas y grasas beneficiosas.

La clave está en disfrutar ingredientes diferentes a lo largo de la semana, adaptar las porciones a las necesidades individuales y recordar que el bienestar se construye con hábitos constantes, no con un único superalimento.