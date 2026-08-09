A 10 meses de la desaparición de Carlos Emilio, su madre mantiene la búsqueda: 'Seguiré pronunciando su nombre'

A diez meses de la desaparición de Carlos Emilio Galván Valenzuela, su madre, Brenda Valenzuela Gil, reiteró que continuará buscándolo y difundiendo su historia hasta conocer su paradero.

Mediante dos publicaciones compartidas esta semana, Brenda recordó la vida de su hijo antes de que su nombre se convirtiera en el de una persona desaparecida. Lo describió como un joven alegre, sociable, independiente y disciplinado, cuya vida estuvo marcada por retos que logró superar desde temprana edad.

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Según relató, Carlos Emilio sufrió durante su infancia un accidente que le ocasionó lesiones graves y lo obligó a aprender nuevamente a caminar. Con el paso de los años practicó disciplinas como taekwondo, béisbol, futbol, natación, ciclismo y atletismo.

También encontró su vocación en la gastronomía. Poco antes de desaparecer, había concluido la licenciatura en esta área y viajó a Mazatlán para celebrar tanto su graduación como su cumpleaños número 21.

“Antes de hablar de su ausencia, quiero hablar de mi hijo”, expresó Brenda, quien destacó que Carlos Emilio no debe ser recordado como un expediente, una cifra o una ausencia, sino como un hijo, hermano, amigo y joven con proyectos por realizar.

Una búsqueda que no se detiene

Carlos Emilio fue visto por última vez durante la madrugada del 5 de octubre de 2025, cuando se encontraba en Terraza Valentino, en Mazatlán. Había viajado al puerto para celebrar la culminación de su licenciatura en Gastronomía y su cumpleaños número 21, que sería el 9 de octubre. Desde entonces, su familia ha realizado distintas acciones para mantener vigente la búsqueda y exigir avances en las investigaciones.

De este esfuerzo surgió “La Ruta de Carlos Emilio”, una iniciativa que, mediante mantas, actividades públicas y la participación de ciudadanos, busca visibilizar no solamente su caso, sino la crisis de desapariciones que enfrentan numerosas familias en México.

“La Ruta de Carlos Emilio no mide los kilómetros recorridos; mide las conciencias que logra despertar”, señaló su madre al agradecer a quienes han acompañado a la familia durante estos diez meses.

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En otra publicación, Brenda advirtió que el caso de su hijo forma parte de un contexto de violencia que también alcanza a turistas que llegan a Mazatlán para descansar, convivir o celebrar y terminan desaparecidos.

La madre de Carlos Emilio pidió investigaciones imparciales, transparencia y una respuesta de las autoridades acorde con la gravedad de la problemática. Asimismo, sostuvo que su exigencia no está relacionada con partidos ni cargos públicos, sino con la búsqueda de vidas y justicia para las familias.

“Mientras Carlos Emilio siga desaparecido, seguiré caminando. Seguiré buscando. Seguiré pronunciando su nombre”, manifestó.