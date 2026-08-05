A casi 3 semanas de cancelar, no han reembolsado boletos de concierto de Juntos en Feria de Durango

La Feria de Durango 2026 terminó, y a pesar de que estuvo llena de diversas presentaciones musicales, apenas un día después de que arrancara la fiesta de la ciudad, se dio a conocer que el concierto de Juntos, conformado por Jorge Medina y Josi Cuen, y programado para el 24 de julio en la ExpoBandas, fue cancelado. Sin embargo, a casi tres semanas de la cancelación usuarios señalan que aún no reciben su reembolso.

Cuando se anunció la cartelera de la Feria de Durango 2026, además de los conciertos que se presentarían en la Velaria se dieron a conocer algunos más que se realizarían en la zona de la ExpoBandas, entre ellos uno parte de la gira de Juntos.

El concierto de Jorge Medina y Josi Cuen generó altas expectativas, por lo que decenas de duranguenses compraron sus entradas en cuanto salieron a la venta.

Sin embargo, una vez que comenzó la edición 2026 de la Feria de Durango, el sábado 18 de julio se anunció a través de un comunicado que los exvocalistas de La Arrolladora Banda El Limón de René Camacho no se presentarían en la ciudad de Durango por “cuestiones de logística y operación”, aunque no se revelaron más detalles.

¿Qué pasó con los reembolsos?

A la par del anuncio de la cancelación del concierto, se dio a conocer que la misma empresa Boletea, donde se adquirieron las entradas, sería la encargada de coordinar el reembolso.

El trámite para poder recibir el reembolso de las entradas comenzó a través del sitio web oficial de la boletera el lunes 20 de julio, aunque en ese momento no señalaron cuánto tiempo tardaría en reflejarse el dinero.

Sin embargo, en días recientes a través de grupos de Facebook comenzaron a circular publicaciones preguntando si las personas que habían comprado boletos para Juntos ya habían recibido su reembolso.

Las respuestas a la publicación fueron variadas, pero la mayoría de los usuarios coincidieron en que, a casi tres semanas de que se anunciara la cancelación del concierto, aún no tienen su dinero de regreso.

Algunos de los usuarios que comentaron la publicación señalaron que habían recibido mensajes de que el proceso de reembolso seguía en trámite.

Pierden cargos por servicio

En la misma publicación, algunas personas que tenían entradas para asistir al concierto señalaron que ya habían recibido sus reembolsos de los boletos, pero no pudieron recuperar los cargos por servicio de la boletera.

“A mi ya (me reembolsaron), pero perdí 2 mil 600 de cargos por servicio”, señaló una de las usuarias del grupo.

Otra de las usuarias del grupo señaló que ya le habían regresado el dinero, pero con el costo de servicio se perdía aproximadamente 200 pesos por boleto; no obstante, una respuesta señalaba que esta cantidad depende de la zona del boleto, indicando que ella había perdido 650 pesos por boleto.

Incluso, a través de un comentario se señaló que la boletera había dado un plazo de 30 a 60 días para recibir el reembolso.

Aunque la boletera no se ha pronunciado al respecto, algunos clientes señalaron que tenían conocimiento de que al acudir con la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) este cargo sería reembolsado.

Hasta ahora, más allá del proceso de reembolso, la boletera no se ha pronunciado al respecto.