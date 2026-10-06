¿A dónde va el agua cuando desfogan las cinco presas más grandes de Durango?

Las presas de Durango vuelven a llamar la atención cada temporada de lluvias. Detrás de los reportes de llenado hay obras con décadas de historia, fundamentales para el campo y para regular corrientes que atraviesan comunidades. Sin embargo, sus beneficios y las zonas que requieren vigilancia durante un desfogue van más allá de los municipios donde están construidas.

Estas son las cinco de mayor capacidad, tomando como referencia el almacenamiento al nivel máximo ordinario registrado en publicaciones de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

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1. Lázaro Cárdenas: 80 años de El Palmito

Con una capacidad ordinaria de referencia de 2 mil 770.51 millones de metros cúbicos, El Palmito ocupa el primer lugar.

Ubicada en el norte del estado, en la zona de Indé y El Oro, fue inaugurada el 6 de octubre de 1946, por lo que este martes cumple 80 años.

Almacena agua del sistema del río Nazas para abastecer al Distrito de Riego 017, en la Comarca Lagunera. Sus liberaciones siguen ese río hacia la presa Francisco Zarco. Las comunidades ribereñas del trayecto requieren vigilancia; existen antecedentes de evacuaciones en Abasolo y Rodeo durante avenidas importantes.

2. Francisco Zarco: la reguladora de La Laguna

También conocida como Las Tórtolas, está en Lerdo y tiene una capacidad ordinaria de referencia de 309.24 millones de metros cúbicos.

Entró en operación en 1968, hace 58 años. Complementa a El Palmito al regular el agua del Nazas y distribuirla hacia las áreas agrícolas laguneras.

Cuando las liberaciones se conducen por el cauce natural, requieren atención las comunidades ribereñas de Lerdo, entre ellas Los Ángeles, 6 de Enero, La Loma y parte de La Goma, además del tramo hacia Gómez Palacio y Torreón.

3. San Gabriel: agua que también beneficia a Chihuahua

La presa Federalismo Mexicano, conocida como San Gabriel, se encuentra en Ocampo y tiene una capacidad de referencia de 245.43 millones de metros cúbicos.

Conagua registra 1981 como año de terminación, por lo que suma aproximadamente 45 años.

Forma parte del Distrito de Riego 103, Río Florido, con aprovechamientos en Durango y Chihuahua. Sus excedentes siguen el río Florido hacia territorio chihuahuense y la presa Pico de Águila; la vigilancia debe considerar los terrenos bajos y cruces aguas abajo.

4. Santiago Bayacora: riego para el Valle del Guadiana

Situada al sur de la capital, tiene una capacidad de referencia de 130.05 millones de metros cúbicos. Su terminación está registrada en 1988, hace aproximadamente 38 años.

Abastece terrenos agrícolas del sureste del Valle del Guadiana. Sus derrames siguen el río Bayacora, por lo que requieren atención las riberas, parcelas y pasos bajos de ese cauce.

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5. Guadalupe Victoria: más de seis décadas sobre el Tunal

Inaugurada en 1962, tiene 64 años y una capacidad ordinaria de referencia de 84.75 millones de metros cúbicos.

Da servicio al riego del Valle del Guadiana. Sus desfogues llegan al río Tunal, donde deben vigilarse las zonas bajas y cruces cercanos a comunidades como El Pueblito, El Nayar y La Ferrería.

Un desfogue no significa una inundación inevitable: el riesgo depende del caudal liberado, las lluvias adicionales y las condiciones del cauce. Las indicaciones de Conagua y Protección Civil determinan las medidas necesarias en cada episodio.