A seis meses del abatimiento de 'El Mencho', así luce la cabaña donde vivía el líder del CJNG | VIDEO

Después de seis meses del abatimiento de uno del Líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes, a través de redes sociales se han dado a conocer como luce actualmente una de las guaridas en el municipio de Tapalpa, Jalisco.

De acuerdo con la información del medio Excelsior, la residencia luce reparada a comparación de la investigación realizada en febrero pasado después de que fuerzas federales forzaran la puerta para ingresar al domicilio.

Las actividades en el lugar actualmente se desarrollan con normalidad

En el exterior de la cabaña se puede observar que hay tres grandes botes de basura y productos de limpieza. A pesar de la temporada de lluvias, los jardines se observan recortados; en la parte posterior ya no se observan a simple vista, unas piedras de cantera con la imagen de San Judas Tadeo y la Virgen de Guadalupe las cuales aparecían en la anterior investigación.

Lo que es el lugar en donde estuvo Oseguera Cervantes, sigue sin ningún sello. En el resto del fraccionamiento, las actividades se desarrollan con aparente cotidianidad; en lo que corresponde a menos de un kilómetro en donde se efectúo el enfrentamiento, la lluvia a originado que el cerro esté cubierto de vegetación.

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De acuerdo con un comerciante el cual indicó que el porcentaje de ventas ha disminuido desde febrero luego de los acontecimientos ocurridos en el municipio, los cuales de las mínimas ganancias deben administrar para solventar sus negocios.

"Un 80, un 70 por ciento. No sé si sea por la economía o por lo que pasó en febrero; lo poquito que cae lo vamos administrando." aseguró comerciante

Además, habitantes del lugar aseguran que la presencia del crimen organizado permanece en la zona:

"La situación es que estos vatos no dejan; ellos quieren el puesto para vender su pinche droga. Aquí hay dos vatos que les llaman halcones, pero si por algo no te parece, puedes reportarlos y te mandan otros de la frontera”, declaró uno de los vecinos.

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