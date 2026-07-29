Difunden foto inédita de 'El Mecho', líder del CJNG, antes de su muerte

Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", quien fue abatido el 22 de febrero de 2026, fue el fundador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), lo que lo llevó a convertirse en el hombre más buscado por las autoridades de los Estados Unidos. A casi seis meses de su muerte, se ha revelado una fotografía inédita tomada antes de que falleciera.

Los operativos previos a la confirmación de su abatimiento desataron una ola de violencia en el estado de Jalisco, así como en otras zonas del país como Nayarit, Michoacán, Guerrero, Puebla y Zacatecas. "El Señor de los Gallos" perdió la vida durante un operativo en Tapalpa, Jalisco.

Dan a conocer FOTO inédita de "El Mencho", líder del CJNG

La fotografía se publicó en la plataforma X (antes Twitter) y fue difundida a través de la cuenta del periodista José Luis Morales. Esta imagen no era de conocimiento público hasta ahora; de acuerdo con el periodista, se la hicieron llegar recientemente, aunque fue tomada "hace unos años".

En la publicación se observa al líder del CJNG de pie junto a otros hombres, cuya identidad aún se desconoce. Por el momento, no se cuenta con más detalles ni contexto sobre cuándo y dónde fue capturada la imagen.

¿Cómo fue el abatimiento de "El Mencho" en Tapalpa?

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) informó que, durante el operativo en el municipio de Tapalpa, el personal federal fue atacado en la zona. Los militares repelieron la agresión, lo que provocó la muerte de cuatro integrantes del CJNG en el lugar, mientras que otros tres resultaron heridos. Estos últimos perdieron la vida mientras eran trasladados vía aérea a la Ciudad de México (CDMX); entre ellos se encontraba Oseguera Cervantes.

Por su parte, el gobierno de Estados Unidos identificó al nuevo líder y sucesor de "El Mencho": Juan Carlos Valencia González, alias "El 03", un sujeto que cuenta con doble nacionalidad (estadounidense y mexicana). Las autoridades de EE. UU. ofrecen una recompensa de 5 millones de dólares por información que lleve a su captura.