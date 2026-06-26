'A veces no se denuncian los robos porque es desgastante mental y económicamente': Canacope

La presidenta de la Cámara Nacional de Comercio en Pequeño (Canacope) filial Durango, Lourdes Macías, informó que ante los robos que se han registrado, principalmente en la calle Patoni, así como en viviendas de la zona Centro, en muchas ocasiones se ha optado por no denunciar, porque consideran que es una pérdida de tiempo.

“Las personas afectadas ya no quieren poner denuncia porque la mera verdad, agarran al ratero y se lo llevan y lo sueltan porque no lleva la prenda, ya la lleva en la mano, lo quieren hallar con las manos en la masa, en flagrancia”, comentó.

Asimismo, cuando se interponen las denuncias son trámites que implican tiempo y cuestionamientos, “le hacen más preguntas a uno que al ratero. Te hacen preguntas, quieren notas de compra, a qué hora te robó, necesitan las marcas de lo que te robó y de todo eso y a veces es imposible porque a veces ya son marcas pasadas y no guardamos las notas. Te imaginas guardar notas de hace años, pues es imposible. A veces las notas ya nos las mandan por internet o por el teléfono, ya no nos mandan en papel”.

Por lo que optan por no denunciar. “Es desgastante tanto mentalmente como económicamente el estar haciendo una denuncia porque la mera verdad perdiste tiempo y no recuperas al último tu prenda. No recuperas lo perdido”.

Refirió que del último robo inclusive se cuenta con fotografías de las personas usando lo que se robaron, “es inquietante ver a varias personas pasar con tu mercancía puesta y no poder hacer nada (...) es una tristeza y una impotencia”, lamentó.