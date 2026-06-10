AAA: ¿Konnan enfrenta la amputación de ambas piernas por su estado de salud? Esto sabemos

Konnan, una de las figuras más influyentes en la historia de la lucha libre mexicana, volvió a ocupar los titulares tras la difusión de reportes que apuntan a que habría perdido ambas piernas como consecuencia de complicaciones médicas acumuladas durante años. La información proviene de declaraciones de Vince Russo, exguionista de WWE, generando un clima de preocupación en la comunidad luchística.

Según lo dicho por Russo, la primera amputación ocurrió en marzo, cuando el estado de salud del exluchador ya era considerado delicado. En los últimos días, aseguró que los médicos tuvieron que proceder con la amputación de la segunda pierna, afirmando que él mismo habló con Konnan recientemente y lo encontró débil, agotado y en plena rehabilitación. También señaló que WWE ha cubierto los gastos médicos derivados del tratamiento.

¿AAA ha emitido un comunicado sobre el tema?

La noticia ha provocado un fuerte impacto entre aficionados y colegas, pues Konnan, de 62 años, arrastra desde hace décadas problemas renales crónicos, secuelas del COVID-19, cirugías múltiples y deterioro físico derivado de su carrera. Su situación actual, de acuerdo con lo expresado por Russo, sería consecuencia de una larga cadena de complicaciones médicas que se intensificaron en los últimos meses.

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Hasta el momento, ni la familia del luchador ni AAA han emitido un comunicado oficial. Esto mantiene el tema en un terreno donde predominan las declaraciones de figuras cercanas, sin una postura formal por parte del entorno directo de Konnan.

El mundo de la lucha libre alza la voz

El impacto emocional dentro del medio ha sido evidente. Hugo Savinovich, cronista histórico, confirmó haber hablado con Konnan y describió su estado como frágil, señalando que el exluchador se encuentra en un proceso de rehabilitación complejo y físicamente desgastante. La comunidad luchística ha expresado su apoyo y solidaridad ante un escenario que representa uno de los momentos más difíciles en la vida del gladiador.

Mientras tanto, la incertidumbre persiste. La ausencia de un comunicado oficial mantiene abiertas las preguntas sobre la evolución de su salud, pero las declaraciones coinciden en que Konnan enfrenta una etapa crítica marcada por la rehabilitación y la adaptación a una nueva realidad física. La industria, sus seguidores y sus colegas permanecen atentos a cualquier actualización sobre su estado.

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