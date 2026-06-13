Acoso sexual en Durango registra su nivel más bajo en 5 años al arranque de 2026

Las denuncias por acoso sexual en Durango mostraron una tendencia a la baja durante el primer cuatrimestre del 2026.

De acuerdo con la estadística de incidencia delictiva municipal del fuero común, del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, entre enero y abril se iniciaron 25 carpetas de investigación por este delito en la entidad.

La cifra representa una reducción de 19.4 por ciento respecto al mismo periodo de 2025, cuando se contabilizaron 31 casos. Además, es inferior a los registros observados en los primeros cuatro meses de 2024, cuando las respectivas agencias del Ministerio Público captaron 32 denuncias.

En tanto, en el primer cuatrimestre del 2023 se reportaron 34 expedientes, misma cantidad que en el 2022, y 2021 se alcanzó la cifra de 39 casos; lo que ubica al presente año como el de menor incidencia para un arranque de ejercicio en el último lustro.

El municipio de Durango concentró 13 de los 25 casos reportados, equivalentes al 52 por ciento del total estatal. Le siguieron Gómez Palacio con cuatro denuncias y Santiago Papasquiaro con dos, mientras que Canatlán, Hidalgo, Mezquital, Otáez, Peñón Blanco y Súchil registraron un caso cada uno.

Por meses, marzo fue el periodo con mayor número de denuncias al acumular ocho casos, seguido de enero y febrero con seis cada uno, mientras que abril cerró con cinco reportes.