¿Adiós a Google Maps y a Waze? Usar el GPS mientras manejas podría salirte muy caro

Para muchos automovilistas, manejar sin una aplicación de navegación ya parece imposible. Waze, Google Maps y otros sistemas de GPS se volvieron parte de la rutina diaria, sobre todo cuando hay tráfico, rutas desconocidas, obras, bloqueos o simplemente se busca llegar más rápido a un destino.

Sin embargo, una advertencia que comenzó a circular en las últimas horas encendió la polémica entre conductores: usar el GPS mientras se maneja podría convertirse en motivo de multa, aunque el punto clave no está exactamente en llevar la aplicación encendida.

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Y entonces, ¿me pueden multar por traer el mapa?

La información que ha generado dudas se relaciona con el Reglamento de Tránsito del Estado de México, donde se contempla sancionar el uso de dispositivos electrónicos durante la conducción cuando estos impliquen una distracción al volante. En ese apartado se incluye la manipulación de celulares, aplicaciones de navegación o sistemas GPS mientras el vehículo está en movimiento.

Es decir, la multa no se aplicaría simplemente por llevar Waze o Google Maps abierto en un soporte, sino por acciones como escribir una dirección, cambiar la ruta, mover el mapa, hacer zoom, buscar gasolineras o restaurantes, o atender notificaciones de la aplicación mientras se conduce.

La recomendación es clara: configurar la ruta antes de iniciar el viaje o hacerlo únicamente cuando el vehículo esté completamente detenido en un lugar seguro.

¿De cuánto sería la multa?

De acuerdo con la información difundida, la sanción en el Estado de México se calcula con base en la Unidad de Medida y Actualización, que para 2026 es de 117.31 pesos. Con ello, la multa puede ir de 16 a 20 UMA, lo que equivale aproximadamente a entre mil 876.96 y dos mil 346.20 pesos.

El monto final dependería de la valoración de la autoridad vial y de las condiciones en las que se detecte la conducta, especialmente si representa un riesgo para otros automovilistas, peatones o pasajeros.

¿Por qué se considera una distracción?

Aunque para muchos conductores el GPS es una herramienta de apoyo, las autoridades lo colocan dentro de las posibles distracciones al volante cuando obliga al conductor a retirar la vista del camino, quitar una mano del volante o concentrar su atención en la pantalla.

Ese tipo de acciones puede parecer inofensivo si dura apenas unos segundos, pero en movimiento puede ser suficiente para no reaccionar a tiempo ante un frenado, un peatón, un motociclista o un cambio repentino en la vialidad.

Por eso, la medida no busca eliminar el uso de aplicaciones de navegación, sino evitar que el conductor interactúe con ellas mientras el vehículo avanza.

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Una regla que abre debate

La polémica surge porque aplicaciones como Waze y Google Maps ya forman parte de la vida diaria de millones de conductores. En muchas ciudades, incluso se han convertido en una herramienta casi indispensable para evitar tráfico, ubicar rutas alternas o calcular tiempos de llegada.

Pero también existe otra discusión: hasta qué punto estas aplicaciones ayudan a manejar mejor y en qué momento se vuelven un distractor más, igual que contestar un mensaje, revisar una notificación o manipular el celular mientras se conduce.

Por ahora, el caso reportado corresponde al Estado de México, pero la advertencia sirve para cualquier conductor: llevar el GPS activo no debería ser problema; tocarlo, modificarlo o atenderlo mientras se maneja sí puede convertirse en una infracción y, sobre todo, en un riesgo vial.

¿Y en Durango?

En Durango, el uso del celular al conducir también puede ser motivo de infracción, aunque el debate del GPS no siempre aparece tan claro para los automovilistas. De acuerdo con información sobre el Reglamento de Tránsito local, conducir usando el celular —salvo con manos libres— puede sancionarse con 14.5 UMA, mientras que leer o enviar mensajes al manejar puede elevar la multa hasta 20 UMA.

En ese sentido, aunque llevar Waze o Google Maps abierto en un soporte no necesariamente sería el problema, manipular la pantalla, cambiar la ruta o atender indicaciones con el vehículo en movimiento sí podría interpretarse como una distracción al volante. Por eso, la recomendación para conductores duranguenses es simple: colocar la ruta antes de avanzar y, si hace falta modificarla, detenerse en un lugar seguro antes de tocar el teléfono.