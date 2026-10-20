¿Adiós a los pagos en efectivo en México? Esto dicta la nueva ley aprobada por el Senado

Pagar con billetes y monedas podría dejar de ser una opción en determinadas actividades en México. El Senado aprobó este martes 20 de octubre la Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos, que abre una nueva etapa en la transformación de los cobros y las compras cotidianas.

El proyecto fue avalado en lo general y en lo particular y enviado al Ejecutivo federal para sus efectos constitucionales. Sin embargo, la aprobación no significa que desde ahora esté prohibido pagar en efectivo en todo el país.

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¿Qué cambiará con la nueva ley?

El punto central es la facultad que tendrá la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para determinar los sectores estratégicos y actividades relevantes en los que los medios digitales podrán convertirse en la única forma de pago.

Esto significa que la exclusividad dependerá de las determinaciones posteriores de Hacienda y de las reglas para su implementación. No se establece una eliminación inmediata y generalizada del efectivo en todos los comercios.

La legislación contempla modalidades como tarjetas de débito y crédito, transferencias, códigos QR, domiciliación y tecnología de comunicación de campo cercano, conocida como NFC, que permite realizar pagos por aproximación. También prevé acciones de autoridades y proveedores para ampliar la aceptación de estas herramientas.

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¿Cuándo comenzarían las restricciones?

El siguiente paso es la promulgación y publicación del decreto en el Diario Oficial de la Federación. La votación del Senado, por sí sola, no activa una prohibición para las compras cotidianas.

De acuerdo con el régimen transitorio, a partir de la entrada en vigor del decreto, Hacienda contará con 15 días hábiles para determinar los sectores y actividades sujetos al esquema de pagos exclusivamente digitales.

Después, las autoridades competentes tendrán otros 15 días hábiles, contados desde la publicación de esa determinación, para emitir las disposiciones correspondientes y establecer los mecanismos de transición.

Estos plazos no deben confundirse con una fecha para que todos los negocios dejen de recibir billetes. Para conocer el alcance de las restricciones, será necesario revisar las actividades seleccionadas y las condiciones que se establezcan.

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¿Qué pasará si falla internet o el sistema?

La legislación contempla una excepción: cuando una contingencia impida recibir pagos electrónicos o digitales, se permitirá pagar con efectivo o cheque. De esta manera, se prevé una alternativa ante interrupciones temporales de los sistemas.

Durante la discusión legislativa surgieron advertencias sobre las dificultades para personas sin cuenta bancaria o conexión a internet, así como sobre los costos que podrían enfrentar pequeños negocios para adoptar estas modalidades.

Respecto a la propuesta que se encontraba en discusión en septiembre, el cambio es concreto: ya obtuvo el aval de ambas cámaras. Lo que todavía debe definirse es dónde se aplicará la exclusividad digital y cómo se realizará la transición para usuarios y establecimientos.