Adolescente denuncia dos agresiones sexuales ocurridas hace cinco años en Durango

Una adolescente reveló a su madre que presuntamente fue víctima de dos agresiones sexuales cometidas por personas de su entorno familiar, hechos que habrían ocurrido hace aproximadamente cinco años y que fueron reportados durante la madrugada de este domingo 18 de octubre, en la ciudad de Durango.

El reporte se recibió aproximadamente a las 00:45 horas, cuando una mujer solicitó la intervención de las autoridades desde un domicilio ubicado en el fraccionamiento Pirineos, luego de que su hija, de 17 años de edad, le relatara los hechos de los que presuntamente había sido víctima.

De acuerdo con la información proporcionada por la madre, la adolescente le manifestó que las agresiones habrían ocurrido cuando tenía aproximadamente 12 años de edad, señalando como presuntos responsables a dos personas vinculadas con su entorno familiar.

La menor indicó que uno de los señalados es el padre de su padrastro, mientras que el otro es un sobrino de este último, quienes presuntamente cometieron las agresiones en momentos distintos , por lo que se trataría de dos hechos independientes.

Tras conocer lo sucedido, la madre decidió solicitar ayuda a través del número de emergencias 911, con la finalidad de que las autoridades tomaran conocimiento de lo manifestado por su hija y se iniciaran los procedimientos correspondientes para esclarecer ambos señalamientos.

El caso es investigado por la Fiscalía General del Estado de Durango, a través de las áreas especializadas en delitos sexuales, para establecer las circunstancias en que presuntamente ocurrieron las agresiones y determinar las posibles responsabilidades.

Hasta el momento no se informó sobre personas detenidas en relación con estos hechos.