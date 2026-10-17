Adolescente desaparece tras discusión con su familia por expulsión de escuela, en Durango

Un niño fue reportado como extraviado durante la tarde del viernes 16 de octubre, en la ciudad de Durango, luego de que presuntamente saliera de su domicilio tras una discusión familiar relacionada con su expulsión de la escuela, lo que provocó preocupación entre sus familiares.

El reporte se recibió aproximadamente a las 15:15 horas, cuando se informó que el menor, identificado con las iniciales C.E.B.A., de 12 años de edad, había salido de una vivienda de la colonia Ampliación Luz del Carmen, sin que en ese momento se conociera su paradero.

De acuerdo con la información inicial, el niño había sostenido una discusión con sus familiares después de que se enteraran de que había sido expulsado del plantel educativo al que asistía, situación que presuntamente lo llevó a abandonar su domicilio y llevarse algunas prendas de vestir.

La preocupación aumentó cuando una familiar informó que había recibido un mensaje del menor, en el que supuestamente manifestaba su intención de trasladarse al estado de Zacatecas para trabajar con un amigo, por lo que se solicitó la intervención de las autoridades para tratar de localizarlo.

Como parte de las características proporcionadas para su identificación, se indicó que el niño vestía camisa roja, pantalón y tenis negros, además de medir aproximadamente 1.55 metros de estatura, ser de complexión media y presentar un lunar a un costado de la boca.

Sin embargo, durante el seguimiento realizado por elementos de seguridad, los agentes acudieron a un domicilio de la colonia Fabián Zúñiga, donde se entrevistaron con una mujer que explicó que momentos antes había sostenido diferencias familiares, pero que la situación ya había sido aclarada.

Finalmente, la reportante manifestó que habían llegado a un acuerdo y que su hijo se encontraba con ella, por lo que, de acuerdo con el seguimiento policial, el menor ya estaba localizado y no existía una situación de extravío activa al momento de la intervención.