Adulto mayor es hallado sin vida en un barranco de Ocampo; lo buscaban desde el 17 de septiembre

La búsqueda de un adulto mayor que se encontraba desaparecido desde el pasado jueves terminó de manera trágica, luego de que familiares localizaron su cuerpo al fondo de un barranco en una comunidad perteneciente al municipio de Ocampo, Durango.

El fallecido fue identificado como Francisco Jasso Morales, de 81 años de edad , vecino de la localidad La Flor, cuyos familiares habían comenzado a buscarlo desde el jueves 17 de septiembre al desconocer su paradero.

Durante este sábado 19 de septiembre, familiares y habitantes de la zona retomaron las labores de búsqueda por diferentes caminos y brechas cercanas a la comunidad, con la esperanza de encontrar al adulto mayor.

Fue en una brecha que conduce hacia el panteón nuevo de La Flor donde finalmente observaron a una persona al fondo de un barranco, por lo que dieron aviso a las autoridades municipales.

Aproximadamente a las 14:00 horas, la Policía Municipal de Ocampo notificó el hallazgo a las autoridades correspondientes, cuyos elementos se trasladaron hasta la comunidad para realizar las diligencias.

Al llegar confirmaron que se trataba de Francisco, quien ya no contaba con signos vitales. La identificación fue realizada con apoyo de Jaime Celestino, de 43 años, quien proporcionó los datos del adulto mayor y explicó que lo buscaban desde dos días antes.

El Agente del Ministerio Público tomó conocimiento del caso y ordenó el levantamiento del cuerpo, mientras personal de Servicios Periciales realizó las labores necesarias en el lugar para posteriormente trasladarlo a la Unidad Regional de Santa María del Oro.

El cuerpo de Francisco fue llevado para la práctica de la necropsia de ley, mediante la cual se establecerá la causa de su fallecimiento y se buscará determinar bajo qué circunstancias terminó en el barranco donde finalmente fue localizado.