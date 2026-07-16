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LESIONADO

Adulto mayor ingresa al Hospital 450 tras presunta agresión

Las autoridades tomaron conocimiento del caso para iniciar las investigaciones correspondientes.

Adulto mayor ingresa al Hospital 450 tras presunta agresión

Adulto mayor ingresa al Hospital 450 tras presunta agresión

REDACCIÓN EL SIGLO DE DURANGO
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Un hombre de 76 años de edad ingresó la noche del miércoles al Hospital General 450 de la ciudad de Durango luego de haber sido encontrado con diversas lesiones provocadas por una presunta agresión física.

El lesionado fue identificado como Inés García Herrera. De acuerdo con el reporte, presentaba golpes en distintas partes del cuerpo y al momento de su ingreso percibía aliento alcohólico.

Las autoridades tomaron conocimiento del caso para iniciar las investigaciones correspondientes y esclarecer cómo ocurrieron los hechos.

Escrito en: lesionado adulto mayor Durango Hospital, agresión, presunta, hombre

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