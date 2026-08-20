¿Afectará a México el sismo en Perú? Esto sabemos del movimiento de las placas tectónicas

El día de hoy 20 de agosto se registró un sismo de 7.2 en Coracora, Ayacucho, Perú; se percibió en distintas ciudades del país, así lo informó el Instituto Geofísico del Perú.

El sismo se percibió en Lima, Arequipa, Ica, Cusco y Apurímac, pues el movimiento de 7.2 fue intenso, ocurrió a las 13:00 horas y a 108 kilómetros de profundidad; las autoridades descartaron víctimas mortales o riesgo de un tsunami.

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¿El sismo de Perú afectará a México?

El movimiento de las placas tectónicas volvió a sembrar incertidumbre entre los pobladores de las localidades.

Debido a la extensa franja en forma de herradura de 40,000 kilómetros que rodea el océano Pacífico y concentra la mayor actividad sísmica y volcánica del planeta, llamada el Cinturón de Fuego del Pacífico.

¿Cómo es que se divide la Tierra?

Primero debemos entender que la corteza terrestre es un rompecabezas de 16 bloques rígidos y no una capa continua.

Las placas tectónicas que flotan sobre el manto superior y se desplazan en direcciones impulsadas por las corrientes de convección generadas por el calor interior de la Tierra.

Tipos de interacción en los límites entre placas:

Movimiento convergente: Es cuando dos placas chocan y una se hunde bajo la otra en un proceso llamado subducción.

Movimiento divergente: Cuando las placas tectónicas se separan y el magma sube para formar nueva corteza, como sucede en las dorsales oceánicas.

Transformante: Este movimiento ocurre cuando las placas se deslizan lateralmente, como sucede en la falla de San Andrés, en el noroeste de México y California.

Zonas de subducción

En Perú y México se concentran algunos episodios sísmicos más intensos durante el siglo XX, ya que México se asienta sobre cinco placas: La norteamericana, la del Pacífico, la del Caribe y las oceánicas de Cocos y Rivera.

Mientras que Perú se rige por la interacción entre la placa de Nazca y la placa sudamericana a una velocidad de 6 a 10 centímetros por año.

La placa de Nazca, subduce hacia el este bajo el continente sudamericano a lo largo de la Fosa Perú-Chile, una trinchera que se extiende más de 7,500 kilómetros frente a las costas occidentales de América del Sur.

La placa de Cocos, que se rige por su actividad sísmica en el Pacífico mexicano, se formó hace aproximadamente 23 millones de años a partir de la fragmentación de la antigua placa Farallón.

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¿Cuáles son las cuatro regiones sísmicas de México?

El territorio mexicano opera bajo la dinámica de la Fosa Mesoamericana, donde las placas de Cocos y Rivera chocan con la Norteamericana a lo largo de toda la costa del Pacífico, desde Puerto Vallarta, Jalisco, hasta Tapachula, Chiapas; entre esa franja se concentran los sismos de mayor magnitud durante el siglo XX.

Zona sísmica baja: Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, además de porciones de Chihuahua, Durango, Zacatecas y San Luis Potosí. Sin registros de grandes temblores en los últimos 80 años.

Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, además de porciones de Chihuahua, Durango, Zacatecas y San Luis Potosí. Sin registros de grandes temblores en los últimos 80 años. Zona sísmica moderada: Sonora, Sinaloa, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Veracruz, Tabasco y Ciudad de México, entre otras entidades. Actividad presente, pero sin los episodios de alta magnitud de la franja costera.

Sonora, Sinaloa, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Veracruz, Tabasco y Ciudad de México, entre otras entidades. Actividad presente, pero sin los episodios de alta magnitud de la franja costera. Zona sísmica alta: Porciones de Baja California, Baja California Sur, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Estado de México, Morelos, Puebla, Oaxaca y Chiapas.

Porciones de Baja California, Baja California Sur, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Estado de México, Morelos, Puebla, Oaxaca y Chiapas. Zona severa: La franja costera del Pacífico en Jalisco, Guerrero, Oaxaca, Michoacán y Chiapas, más una pequeña porción del norte de Baja California y Sonora, y el estado de Colima. Es la región de mayor frecuencia e intensidad sísmica del país.

Sismos con mayor magnitud en México durante el siglo XX

El sismo del 3 de junio de 1932, costas de Jalisco, con magnitud de 8.2 y ruptura de 280 kilómetros.

El sismo del 19 de septiembre de 1985 en Michoacán, con magnitud de 8.1 y ruptura de 180 kilómetros, con epicentro en la Ciudad de México.