Agreden a doctora en Hospital de El Salto, Pueblo Nuevo, donde asesinaron a médico pasante

Una doctora del Hospital Integral de El Salto, en Pueblo Nuevo, fue agredida físicamente por un paciente mientras lo atendía en el área de urgencias , hecho que llevó a la Secretaría de Salud de Durango a presentar una denuncia y considerar el cambio de adscripción de la médica. En ese mismo hospital, en 2022, un médico pasante fue asesinado por un paciente.

Moisés Nájera Torres, titular de la Secretaría de Salud de Durango, confirmó la agresión ocurrida el sábado por la tarde, cuando dos pacientes llegaron al servicio de urgencias y fueron atendidos por el personal en turno.

Mientras una doctora brindaba atención a uno de ellos, el paciente tomó una charola de instrumentos y la golpeó en el rostro, además de insultarla. La médica se encuentra estable, señaló el funcionario.

Nájera Torres condenó lo ocurrido y advirtió que no se puede justificar una agresión contra el personal médico bajo el argumento de que el paciente se encontraba bajo los efectos del alcohol o alguna droga.

“Ahí mismo en ese lugar me asesinaron un pasante y ahora me golpean a una doctora”, expresó el secretario, al recordar el antecedente registrado en el hospital de El Salto, el 15 de julio de 2022.

Señaló que el personal de salud acude a trabajar para atender a los pacientes y que corresponde a los médicos determinar el tratamiento y la atención que requiere cada persona, por lo que no es aceptable que alguien pretenda imponer sus condiciones mediante insultos o violencia física.

"LA VIOLENCIA NO SE JUSTIFICA"

El funcionario también cuestionó que los familiares de los pacientes minimicen este tipo de hechos al señalar que la persona se encontraba intoxicada, pues consideró que una posible adicción o enfermedad debe atenderse, pero no puede utilizarse como justificación para agredir a quienes brindan atención médica.

Indicó que la doctora ya presentó la denuncia correspondiente y que personal del Ministerio Público acudió al lugar para tomar conocimiento de los hechos. Además, adelantó que buscará cambiarla de adscripción para evitar que permanezca en un entorno donde pueda sentirse en riesgo.

El titular de Salud lamentó que, pese a los antecedentes de violencia registrados en ese hospital, el personal médico y de enfermería continúe expuesto a este tipo de situaciones mientras cumple con su labor.

Insistió en que ninguna inconformidad con la atención recibida justifica llegar a una agresión física contra los trabajadores de la salud.