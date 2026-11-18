Con el cierre del año también llegan las compras navideñas, los compromisos familiares y los gastos de diciembre. Para muchos trabajadores, organizar ese presupuesto depende de una de las prestaciones más esperadas: el aguinaldo.

Antes de comprometer ese dinero, conviene conocer cuánto corresponde recibir, cuál es la fecha límite de pago y cómo calcular la cantidad si no se trabajó el año completo.

También te puede interesar: ¿Nuevo impuesto al aguinaldo en 2026? Esto te pueden descontar y cuánto queda libre de ISR

¿Cuándo deben pagar el aguinaldo en 2026?

De acuerdo con el artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo (LFT), el aguinaldo debe pagarse antes del 20 de diciembre y ser equivalente, como mínimo, a 15 días de salario para quienes trabajaron todo el año.

La Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet) reiteró estas condiciones en su orientación para el aguinaldo de 2026. Las empresas pueden entregar la prestación anticipadamente, siempre que cumplan con el plazo legal.

Esta regla corresponde a las relaciones laborales sujetas a la LFT; los trabajadores al servicio del Estado pueden tener montos y calendarios distintos.

¿Este año corresponden 15 o 30 días?

El mínimo legal vigente para los trabajadores que se rigen por la LFT continúa siendo de 15 días de salario. Las propuestas para aumentar la prestación no representan, por sí mismas, un incremento obligatorio.

Sin embargo, una empresa puede otorgar más días cuando así lo establezcan el contrato individual, el contrato colectivo o las condiciones laborales aplicables.

Si en tu trabajo te corresponden 20, 30 o más días de aguinaldo, el cálculo debe realizarse con esa prestación y no únicamente con el mínimo señalado en la ley.

También te puede interesar: ¿Aguinaldo de 40 días en 2026? Quiénes sí tienen derecho y por qué no aplica para todos

Así puedes calcular tu aguinaldo

Para una persona con sueldo mensual fijo, el cálculo básico consiste en dividir el salario mensual entre 30 para obtener la cuota diaria y multiplicarla por los días de aguinaldo que le correspondan.

Por ejemplo, si ganas 12 mil pesos mensuales y tienes derecho a 15 días:

Divide 12 mil entre 30: tu salario diario es de 400 pesos.

Multiplica 400 por 15 días.

El resultado es un aguinaldo de 6 mil pesos por el año completo.

Con el mismo criterio, una persona con sueldo mensual de 10 mil pesos recibiría 5 mil pesos; con uno de 16 mil pesos, serían 8 mil pesos.

Estos ejemplos corresponden al monto bruto, antes de las retenciones fiscales que pudieran aplicar, por lo que el depósito final puede ser diferente.

Para salarios fijos, Profedet señala que debe utilizarse la cuota diaria del sueldo percibido al momento del pago. Cuando existen salarios variables o comisiones, las reglas de cálculo pueden ser distintas.

También te toca si no trabajaste todo el año

No necesitas cumplir un año en la empresa para tener derecho al aguinaldo. La ley reconoce el pago proporcional al tiempo trabajado, incluso si la relación laboral terminó antes de la fecha de entrega.

Para estimarlo, divide el aguinaldo correspondiente al año completo entre los 365 días de 2026 y multiplica el resultado por los días de servicio que deban considerarse para esta prestación.

Retomando el ejemplo de un sueldo mensual de 12 mil pesos y un aguinaldo anual de 6 mil pesos, si corresponden 180 días de servicio, la operación sería:

6,000 ÷ 365 × 180 = 2,958.90 pesos de aguinaldo proporcional.

Si renunciaste o terminó tu contrato, revisa que la parte proporcional se haya incluido en tu finiquito. Cambiar de empleo no elimina el derecho a recibir lo correspondiente al tiempo trabajado con el patrón anterior.

También te puede interesar: ¿Te pueden pagar el aguinaldo con despensas o en especie? Esto dice la ley

¿Qué hacer si no te pagan?

Si el empleador no entrega el aguinaldo o lo paga incompleto, puedes solicitar orientación gratuita a Profedet. La institución recuerda que existe un plazo de un año para reclamar esta prestación.

Para recibir asesoría puedes comunicarte mediante el 079, la línea del Gobierno de México, o acudir a las representaciones de la procuraduría.

Conviene conservar tus recibos de nómina, contrato y comprobantes de pago, así como identificar tu fecha de ingreso, para facilitar la revisión del monto que te corresponde.