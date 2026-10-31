¿Aguinaldo de 40 días en 2026 en México? Estos trabajadores podrán recibirlo desde noviembre

Mientras algunos trabajadores recibirán el equivalente a 15 días de salario por concepto de aguinaldo, otros podrán cobrar hasta 40 días durante el cierre del año. La diferencia no depende necesariamente de cuánto ganan o de los años que llevan en una empresa, sino del régimen laboral al que pertenecen y las prestaciones que tienen.

Para 2026, el pago anticipado de esta prestación para determinados trabajadores comenzará el próximo 10 de noviembre, de acuerdo con el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación.

Sin embargo, no todos los empleados del país podrán acceder a esa cantidad, pues las condiciones cambian entre el sector público y el privado.

¿Qué trabajadores recibirán 40 días de aguinaldo en noviembre de 2026?

El beneficio de 40 días está contemplado para algunas categorías de servidores públicos federales. Entre ellos se encuentran trabajadores de las secretarías de Estado, organismos desconcentrados, entidades paraestatales, tribunales administrativos y la Oficina de la Presidencia de la República.

También están considerados servidores públicos de base y de confianza, personal operativo, mandos medios y superiores, integrantes del Servicio Exterior Mexicano y miembros en activo de las Fuerzas Armadas, además de determinados pensionados, jubilados y prestadores de servicios profesionales que cumplan con los requisitos establecidos.

El pago comenzará a partir del 10 de noviembre, aunque la fecha exacta en que se refleje el depósito dependerá de los procedimientos de cada dependencia.

Quienes no hayan trabajado durante todo el año recibirán la parte proporcional, mientras que algunas modalidades de contratación y convenios quedan fuera de la disposición.

¿Por qué algunos trabajadores reciben solamente 15 días?

Para los empleados del sector privado, la Ley Federal del Trabajo establece en su artículo 87 que el aguinaldo debe ser equivalente a 15 días de salario, por lo menos, y pagarse antes del 20 de diciembre.

No obstante, esta cantidad es el mínimo obligatorio, por lo que las empresas pueden otorgar una prestación superior cuando así se establece en los contratos individuales, colectivos o en las condiciones laborales reconocidas.

De esta manera, un trabajador de una empresa privada también podría recibir 20, 30 o incluso 40 días de aguinaldo, siempre que tenga reconocido ese beneficio.

¿Cómo saber si tienes derecho a recibir más de 15 días de aguinaldo?

Aunque algunas empresas ofrecen prestaciones superiores a las establecidas por la ley, no todos los trabajadores pueden exigir automáticamente 30 o 40 días de aguinaldo. Para determinar cuántos les corresponden, es necesario revisar las condiciones de los contratos y los beneficios que reconoce cada centro de trabajo.

Los días adicionales pueden estar establecidos en el contrato individual, en un contrato colectivo o en las políticas de prestaciones de la empresa.

Un aspecto importante es que acumular años de servicio no significa que el aguinaldo aumentará automáticamente, pues la Ley Federal del Trabajo no contempla un incremento progresivo de esta prestación conforme a la antigüedad.