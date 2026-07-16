¡Ahora sí! Lanzan venta general del álbum de 'Narcopolíticos' y así puedes comprarlo en línea

A inicios de julio, El Siglo de Durango le informó sobre un proyecto a cargo de la asociación Defensorxs, periodistas y activistas mexicanos, donde decenas de investigaciones sobre los cárteles mexicanos y los políticos dejaron el papel o la web para convertirse en algo más visual e interactivo.

Hablamos del álbum "Narcopolíticos", uno parecido a los que Panini crea para los mundiales, pero este con más historia y contexto de lo que ocurre en México entre esos grupos y las administraciones públicas de cada estado.

La presentación oficial fue el 29 de junio, sin embargo, solo se vendía en algunas de las presentaciones que realizaron los creadores en la Ciudad de México, lo que generó incertidumbre en la sociedad porque querían adquirirlo.

A dos semanas de esto, Narcopolíticos ha lanzado la venta general de este álbum y sus stickers , invitando a los mexicanos a "encontrar" a los funcionarios involucrados.

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¿Cuánto cuesta y quiénes aparecen?

De acuerdo a la tienda en línea de Narcopolíticos, el álbum tiene un costo de 450 pesos , una caja de sobres (con 30 aproximadamente) 900 pesos y cada sobre con stickers 30 pesos.

En cuanto a los que aparecen este proyecto, la lista es larga, pues los periodistas involucrados contabilizan al menos 160 perfiles de alcaldes, funcionarios y exfuncionarios de primero y bajo nivel, gobernadores y gobernadores, senadores y senadoras, diputados y diputadas, entre otros.

Sin embargo, han destacado nombres como:

Rubén Rocha Moya

Sandra Cuevas

Genaro García Luna

Hernán Bermúdez Requena

Esteban Villegas Villarreal

Silvano Aureoles

Tania Contreras

Ricardo Gallardo

Mario Marín

Paso a paso para comprar el álbum de narcopolíticos

Si estás interesado en unirte a completar este álbum, para comprarlo lo que tienes que hacer es: