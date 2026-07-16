¡Ahora sí! Lanzan venta general del álbum de 'Narcopolíticos' y así puedes comprarlo en línea
A inicios de julio, El Siglo de Durango le informó sobre un proyecto a cargo de la asociación Defensorxs, periodistas y activistas mexicanos, donde decenas de investigaciones sobre los cárteles mexicanos y los políticos dejaron el papel o la web para convertirse en algo más visual e interactivo.
Hablamos del álbum "Narcopolíticos", uno parecido a los que Panini crea para los mundiales, pero este con más historia y contexto de lo que ocurre en México entre esos grupos y las administraciones públicas de cada estado.
La presentación oficial fue el 29 de junio, sin embargo, solo se vendía en algunas de las presentaciones que realizaron los creadores en la Ciudad de México, lo que generó incertidumbre en la sociedad porque querían adquirirlo.
A dos semanas de esto, Narcopolíticos ha lanzado la venta general de este álbum y sus stickers, invitando a los mexicanos a "encontrar" a los funcionarios involucrados.
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¿Cuánto cuesta y quiénes aparecen?
De acuerdo a la tienda en línea de Narcopolíticos, el álbum tiene un costo de 450 pesos, una caja de sobres (con 30 aproximadamente) 900 pesos y cada sobre con stickers 30 pesos.
En cuanto a los que aparecen este proyecto, la lista es larga, pues los periodistas involucrados contabilizan al menos 160 perfiles de alcaldes, funcionarios y exfuncionarios de primero y bajo nivel, gobernadores y gobernadores, senadores y senadoras, diputados y diputadas, entre otros.
Sin embargo, han destacado nombres como:
- Rubén Rocha Moya
- Sandra Cuevas
- Genaro García Luna
- Hernán Bermúdez Requena
- Esteban Villegas Villarreal
- Silvano Aureoles
- Tania Contreras
- Ricardo Gallardo
- Mario Marín
Paso a paso para comprar el álbum de narcopolíticos
Si estás interesado en unirte a completar este álbum, para comprarlo lo que tienes que hacer es:
- Ingresa a narcopolíticos.com/tienda
- Ahí encontrarlas las tres cosas a la venta: álbum, stickers y caja completa de stickers
- Selecciona los que desees y ve al carrito
- Modifica tu dirección si no eres de Ciudad de México
- Te mostrará una lista de opciones de envío, ya sea en DHL, Paquetexpress FedEdx. En todos varía el precio, pero el más barato es de 50 pesos y llega en cuatro días
- Una vez que lo selecciones, da click en "finalizar compra" y le llevará a un formulario, llena los datos que te piden Selecciona el médotod de pago (Mercado pago o tarjeta de crédito o débito)
- Da click en "realizar pedido" y listo, te llegará una notificación a tu correo o celular para avisarte el avance de tu envío