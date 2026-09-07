¿Aire acondicionado cuando llueve o hace frío? Así debes utilizarlo en cada situación

El aire acondicionado del automóvil suele relacionarse únicamente con los días calurosos; sin embargo, también puede ser un aliado durante la temporada de lluvias y ante el descenso de las temperaturas.

Su función no se limita a enfriar la cabina. El sistema también reduce la humedad del aire, por lo que ayuda a desempañar el parabrisas y mantener una mejor visibilidad. La configuración adecuada dependerá de las condiciones del camino y del ambiente exterior.

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Cuando llueve: aire exterior y A/C encendido

Durante una lluvia, aumenta la humedad dentro del vehículo, especialmente si los ocupantes llevan ropa, zapatos o paraguas mojados. La respiración también libera vapor de agua que puede condensarse sobre los cristales.

En estas condiciones se recomienda desactivar la recirculación, permitir la entrada de aire exterior y encender el aire acondicionado. Aunque la temperatura seleccionada sea cálida, el sistema ayudará a retirar humedad antes de dirigir el flujo hacia el parabrisas.

Si el vidrio comienza a empañarse, debe activarse el botón desempañador delantero, identificado generalmente con la silueta de un parabrisas y varias líneas ascendentes. En numerosos vehículos, esta función conecta automáticamente el aire acondicionado y abre la entrada de aire exterior.

Los manuales de Honda y Nissan coinciden en que mantener la recirculación puede favorecer la acumulación de humedad y dificultar la visibilidad.

¿Cómo usarlo durante la temporada de frío?

En días fríos, la combinación más efectiva para desempañar es utilizar aire exterior, activar el A/C, elegir una temperatura templada o caliente y dirigir el flujo hacia el parabrisas.

Encender el aire acondicionado no significa necesariamente que la cabina recibirá aire frío. El sistema puede deshumidificar el aire mientras la calefacción eleva su temperatura. Por esta razón, algunos automóviles activan el compresor automáticamente al seleccionar el desempañador.

Cuando haga mucho frío, el compresor podría no entrar en funcionamiento debido a los mecanismos de protección del vehículo. El comportamiento cambia entre modelos, por lo que conviene revisar el manual del propietario.

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La recirculación no debe permanecer activada

La recirculación es útil para enfriar más rápido un automóvil caliente o impedir temporalmente la entrada de humo, polvo y malos olores. También puede utilizarse durante algunos minutos al circular detrás de un vehículo que emite demasiado humo.

No obstante, dejarla encendida por periodos prolongados durante la lluvia o el frío conserva la humedad generada dentro de la cabina y puede provocar que los cristales vuelvan a empañarse.

Al viajar por carretera, el aire exterior favorece la renovación de la cabina. Si el vehículo cuenta con climatización automática, el modo “AUTO” puede alternar entre ambas entradas según la temperatura y la humedad detectadas.

Finalmente, algunos fabricantes aconsejan operar el aire acondicionado periódicamente, incluso en meses fríos, para mantener en circulación el lubricante del sistema. Nissan, por ejemplo, recomienda utilizarlo aproximadamente diez minutos al menos una vez al mes, aunque siempre deberá atenderse lo indicado para cada vehículo.