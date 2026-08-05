¿Tu parabrisas se empaña cuando llueve? Este es el botón que debes utilizar para recuperar la visibilidad

Comienza la lluvia, se cierran las ventanas y, en cuestión de segundos, una capa blanquecina cubre el parabrisas. Algunos conductores recurren a la manga, una franela o incluso la mano para abrir un pequeño espacio y continuar el trayecto, pero la solución dura muy poco y puede dificultar todavía más la visibilidad.

El problema no está necesariamente en la lluvia que cae sobre el automóvil, sino en la diferencia de temperatura y humedad entre el interior y el exterior. El aire caliente y húmedo de la cabina entra en contacto con el vidrio frío, se condensa y forma diminutas gotas.

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¿Qué botón elimina el empañamiento?

La función indicada es el desempañador del parabrisas, identificada generalmente con el dibujo de un vidrio curvo atravesado por tres flechas ascendentes. Al activarla, el sistema dirige aire hacia el cristal para eliminar la condensación.

En vehículos equipados con aire acondicionado, este puede encenderse automáticamente. Aunque parezca contradictorio utilizarlo durante una jornada fresca, el aire acondicionado ayuda a retirar humedad del ambiente y acelera el proceso.

También conviene desactivar temporalmente la recirculación del aire, cuyo símbolo suele mostrar un automóvil con una flecha curva en el interior. Mantener esta función durante demasiado tiempo conserva dentro de la cabina la humedad producida por la respiración de los pasajeros, la ropa mojada y los paraguas.

La entrada de aire exterior, junto con el desempañador y una velocidad media o alta del ventilador, permite renovar el ambiente. Si el vehículo no cuenta con aire acondicionado, abrir ligeramente una ventana también puede ayudar a equilibrar la temperatura y disminuir la humedad.

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Limpiarlo con la mano no es la mejor opción

Pasar la mano sobre el vidrio apenas despeja una sección y deja grasa sobre la superficie. Esa película provoca que el parabrisas vuelva a empañarse con mayor facilidad y puede generar reflejos molestos durante la noche.

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Para prevenir el problema, es recomendable limpiar periódicamente la cara interior del cristal con un producto adecuado y un paño de microfibra. También se deben revisar tapetes húmedos, filtraciones, empaques deteriorados y el filtro de cabina, especialmente cuando el empañamiento aparece con demasiada frecuencia.

El desempañador trasero utiliza otro símbolo: un vidrio rectangular con líneas ascendentes. En este caso, normalmente activa resistencias eléctricas adheridas al cristal y no dirige aire hacia él.

Si el parabrisas se cubre por completo mientras el vehículo está en movimiento, lo más seguro es reducir la velocidad y detenerse en un lugar permitido. Continuar limpiando pequeñas áreas con la mano no sustituye una visión despejada; una falla en el sistema de desempañamiento puede aumentar el riesgo de un accidente, advierte la autoridad estadounidense de seguridad vial.