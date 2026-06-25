Al día se denuncian 14 casos de violencia familiar en Durango

Durango registró más de dos mil denuncias de violencia familiar durante los primeros cinco meses de 2026, representando un promedio de casi 14 casos al día.

Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNS), la capital de la entidad concentra la mayoría de los casos; además de que mayo mostró la incidencia más alta del período analizado con 502 reportes.

De acuerdo con los reportes emitidos por la Fiscalía General del Estado, los datos de incidencia delictiva municipal del fuero común mostraron una distribución desigual de la problemática entre municipios. Por ejemplo, el municipio de Durango acumuló mil 384 casos, representando el 66 por ciento del total estatal en estos cinco meses.

Gómez Palacio resultó el segundo municipio con mayor incidencia, registrando 346 casos, equivalente al 16.5 por ciento del total. Le siguió Lerdo, con 158 casos, representando el 7.5 por ciento de los reportes. Es decir, tan solo estos tres municipios concentraron el 90 por ciento de los casos de violencia familiar reportados en la entidad durante el período enero-mayo de 2026.

El análisis mensual reveló que enero inició con 365 casos, febrero representó 412 denuncias, marzo se mantuvo en 414 expedientes y abril se redujo ligeramente a 402. Sin embargo, mayo mostró un incremento significativo a 502 reportes, el más alto del período analizado.

En la estadística también destacaron municipios como Santiago Papasquiaro, que tuvo 26 denuncias entre enero y mayo; Nombre de Dios, con 21; Vicente Guerrero, con 21, Guadalupe Victoria, con 18; y Nuevo Ideal, con 13.

En menor proporción de incidencia de violencia familiar se situaron los municipios de Canatlán, con nueve denuncias, y Mapimí, con diez.

Cabe señalar que la cifra del 2026 representó un ligero incremento con respecto a los datos que la Fiscalía estatal reportó al organismo federal entre enero y mayo del 2025, cuando se contabilizaron dos mil 013 casos. Con lo que se plasmó un incremento del cuatro por ciento.

Incluso los datos del 2026 son superiores a años previos, como del 2024, cuando se registraron dos mil 017 denuncias; del 2023, cuando hubo dos mil 037; y del 2022, cuando hubo dos mil 082, casos.