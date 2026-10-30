Alacranes de Durango: el equipo duranguense se encuentra a nada de conseguir la liguilla

Alacranes de Durango afrontará este sábado uno de los encuentros más importantes desde su regreso a la Liga de Expansión MX, cuando reciba al Atlético Morelia en el Estadio Francisco Zarco por la última jornada del Apertura 2026.

Los duranguenses llegan al cierre con 21 puntos y ubicados en el octavo lugar, por lo que todavía dependen de su propio resultado para asegurar un boleto a los cuartos de final. El compromiso está programado para las 19:00 horas del sábado 31 de octubre.

Un tropiezo en camino a la liguilla

El conjunto arácnido llega después de una dolorosa derrota por 3-2 ante Venados de Yucatán, en un partido en el que estuvo dos veces arriba en el marcador.

José Muñoz adelantó a Durango mediante un penal antes del descanso y volvió a aparecer al minuto 78' para colocar momentáneamente el 2-1, sin embargo, Santiago Naveda empató al 83' y Sleyther Lora convirtió desde los once pasos al 90+9 para consumar la remontada y dejar a Alacranes sin puntos en Mérida.

Buscan ritmo de cara a la fiesta grande

Morelia, por su parte, llegará al Francisco Zarco después de conseguir una importante victoria como visitante frente al Tapatío. Los Canarios se impusieron 2-1 en Guadalajara, con anotaciones de Diego de Buen al minuto 28 y Mauro Nambo al 64', mientras que José de Jesús Moragrega descontó desde el punto penal en los minutos finales.

El resultado permitió a los michoacanos llegar a 26 unidades y asegurar matemáticamente su lugar en la Liguilla, por lo que ahora buscarán cerrar la fase regular en los primeros puestos de la clasificación.

¿Qué ocupa Alacranes para asegurar su lugar?

Gracias al desempeño de Durango, Alacranes depende de si mismo y por ende las cuentas son claras, una victoria lo llevaría a 24 puntos y garantizaría su presencia en la fase final sin depender de nadie más. Un empate lo colocaría en 22 unidades y lo mantendría en una posición muy favorable por su diferencia de goles .

El escenario realmente peligroso aparece con una derrota, pues Alacranes se quedaría en 21 y tendría que esperar que Tlaxcala, actualmente con 19 puntos, no derrote a Cruz Azul Hidalgo. Alebrijes ya cerró su calendario con 22 unidades, mientras Mineros, Tapatío y Correcaminos ya no tienen posibilidades matemáticas de superar los 21 puntos de Durango.

Un cierre de alta intensidad

Así, después de una campaña en la que Alacranes consiguió recuperarse tras un inicio complicado y llegó a enlazar victorias importantes durante la segunda mitad del torneo, todo se definirá frente a su afición.

El Francisco Zarco recibirá a un Morelia ya clasificado, pero todavía peleando por mejorar su posición, mientras Durango tendrá la oportunidad de evitar cálculos y combinaciones, ganar en casa significaría regresar oficialmente a la Liguilla de la Liga de Expansión MX.

¿A qué hora y dónde ver el Durango vs Morelia?