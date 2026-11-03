Alacranes de Durango ya tiene rival en liguilla; enfrentará a Leones Negros en cuartos de final

La espera terminó para Alacranes de Durango. Tras concluir la fase regular del Apertura 2026, el conjunto arácnido finalizó en la séptima posición de la tabla general con 24 puntos y tendrá como rival en los cuartos de final a Leones Negros de la Universidad de Guadalajara, equipo que terminó segundo con 30 unidades y que llega como uno de los contendientes más fuertes del torneo.

El boleto a la fiesta grande llegó para los duranguenses gracias a la victoria de 3-1 sobre Atlético Morelia en la última jornada, resultado que les permitió asegurar su lugar entre los ocho mejores del campeonato. Del otro lado, los universitarios construyeron una campaña más constante que les permitió instalarse en la parte alta de la clasificación y obtener la ventaja de cerrar la serie en casa.

¿Cuándo será el compromiso de ida y vuelta?

La eliminatoria arrancará el jueves 5 de noviembre a las 21:00 horas en el Estadio Francisco Zarco. El encuentro de vuelta quedó programado para el domingo 8 de noviembre a las 12:00 horas en el Estadio Jalisco, escenario donde se definirá cuál de los dos equipos avanzará a las semifinales del certamen.

El antecedente más reciente entre ambos conjuntos favorece a los tapatíos. El 23 de agosto, Leones Negros visitó Durango y se impuso 2-1 con anotaciones de Sergio Hernández y Luis Razo. Alacranes respondió antes del descanso mediante un penal convertido por David Angulo, aunque el esfuerzo local en la segunda mitad no fue suficiente para rescatar puntos.

¿Cuándo saldrán los boletos a la venta?

A pesar de aquella derrota, el contexto actual ofrece motivos para el optimismo en la escuadra venenosa. El triunfo sobre Morelia permitió a los dirigidos por Durango llegar a la liguilla con confianza renovada, mientras que la serie representa una oportunidad de revancha ante uno de los mejores equipos de la fase regular.

De cara al compromiso de ida, la directiva puso en marcha la venta de boletos con una jornada exclusiva para abonados hoy 3 de noviembre y venta general a partir de las 9:30 horas del 4 de noviembre. Las entradas tendrán un costo de 180 pesos en zona de sombra y 100 pesos en general, en espera de una buena respuesta de la afición para convertir al Francisco Zarco en un aliado durante el primer capítulo de la serie.