Alacranes de Durango: de rozar el sótano a clasificar a la liguilla de la Liga de Expansión

Cuando Alacranes de Durango volvió a la Liga de Expansión MX, pocos imaginaban el recorrido que tendría que completar para alcanzar la liguilla. El proyecto de Héctor Jair Real arrancó de forma inmejorable: victoria de 1-0 sobre el campeón vigente, Tepatitlán FC, en la Jornada 1, seguida de otro triunfo por la mínima ante Atlético La Paz. Con seis puntos de seis posibles, los duranguenses llegaron a ocupar los primeros puestos de la clasificación y despertaron la ilusión de su afición.

La realidad del torneo llegó pronto. El esperado regreso del futbol de Expansión al Francisco Zarco terminó con una derrota de 3-0 frente a Piratas FC, resultado que marcó el inicio de una racha de seis encuentros sin victoria. En ese lapso cayeron ante Cancún FC, Leones Negros y Alebrijes de Oaxaca, además de empatar con Correcaminos y Tlaxcala FC. Tras ocho jornadas, el equipo era undécimo de la tabla con apenas ocho unidades.

El resurgir del conjunto Verdiblanco

La remontada comenzó en septiembre. Alacranes venció 2-0 a Cruz Azul Hidalgo y una semana más tarde derrotó 1-0 a Dorados como visitante. Aquellos resultados devolvieron al club a la pelea por la fase final y representaron el inicio de una segunda mitad de torneo mucho más sólida.

Octubre terminó por consolidar la recuperación. Los venenosos superaron 4-2 a Mineros de Zacatecas, empataron sin goles ante Jaiba Brava y firmaron una de las actuaciones más contundentes del campeonato con una goleada de 5-0 sobre Tapatío en el Francisco Zarco. De pelear por salir del fondo, Durango había vuelto a colocarse entre los aspirantes a la liguilla.

Habra 'veneno' en la Fiesta Grande

La derrota de 3-2 frente a Venados mantuvo la incertidumbre hasta la última fecha, pero Alacranes llegó a la Jornada 15 dependiendo de sí mismo. Con 21 puntos y ubicado en la séptima posición, el conjunto albiverde necesitaba cerrar fuerte para evitar complicaciones y asegurar su lugar en la fiesta grande.

El desenlace llegó ante Atlético Morelia. Con goles de David Oteo, Eduardo 'Vikingo' González y Juan David Angulo, los duranguenses se impusieron 3-1 para finalizar la fase regular con 24 puntos y el boleto en la bolsa. Tres meses después de vencer al campeón en su regreso a la categoría, sobrevivir a una racha de seis partidos sin ganar y reconstruir su temporada jornada tras jornada, Alacranes de Durango volvió a instalarse entre los ocho mejores de la Liga de Expansión MX.