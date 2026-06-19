Alcalde invita a fiesta con 'chicas buena onda', por Día del Padre; pide no llevar niños

Un hecho que fue muy criticado en redes sociales es sobre una invitación abierta que hizo un alcalde, en la que con motivo del día del padre convocó a los jefes de familia acelebrar su día con "chicas buena onda", lo que causó indignación en los internautas.

La polémica se incrementó aún más después de que en el video que circula en las diferentes plataformas indicara que no estaría permitido el ingreso de niños, esto porque se consumirán bebidas alcohólicas, además de muchas sorpresas y hasta distintos regalos.

¿De qué estado es este alcalde?

Rafael Olvera Torres, alcalde de El Naranjo, municipio ubicado en el estado de San Luis Potosí, publicó este jueves 18 de junio un video en el que invita a los padres de familia a celebrar su día, pero no en un tono familiar, sino que llamó la atención por el tipo de "fiesta" a la cual convocó:

"Para festejarles a lo grande como ustedes se merecen. Habrá comida, bebida, botanas, regalos, son muchas sorpresas para que se lo pasen a lo grande; habrá también por ahí unas chicas 'buena onda' para que pongan más ambiente en la noche, y pues toro mecánico, muchas sorpresas, muchos regalos", indicó en la grabación.

Ante el polémico video, diferentes usuarios consideraron esto como un exceso y faltas a la ética por ser un funcionario público, por lo que las criticas y el rechazo a la autoridad municipal con respecto a la publicación no se hicieron esperar.

Entre "risas" e indignación la invitación del alcalde de El Naranjo

Sin duda, además de las criticas, hubo usuarios en redes que recibieron con "risas" la invitación al peculiar festejo, los cuales lo calificaron como "cotorro", término utilizado para cuando una persona es irreverente.

Pero a la par se criticó que la administración municipal haga este tipo de dinámicas con recurso públicos e infraestructura institucional, en dónde se promueve el uso de bebidas alcohólicas en un festejo que pudiera ser de carácter familiar.

Hasta el momento, Rafael Olvera Torres no se ha pronunciado acerca de toda esta polémica generada por el video de la invitación al festejo del "Día del Padre", que se encuentra programado en el municipio potosino.

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