Alerta: ¿están intentando robar tu WhatsApp? Esto debes hacer si te llegan estos mensajes

Recibir códigos de verificación de WhatsApp sin haberlos solicitado puede ser una señal de alerta: alguien podría estar intentando registrar tu número en otro dispositivo.

Aunque en algunos casos puede tratarse de un error de otra persona al escribir mal su número telefónico, también existe la posibilidad de que alguien esté intentando apoderarse de tu cuenta.

De acuerdo con el Centro de ayuda de WhatsApp, si recibes un código de verificación que no pediste, puede deberse a que otro usuario ingresó tu número por error o a que alguien está intentando verificar tu número para tomar control de la cuenta.

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¿Por qué llegan códigos de WhatsApp que no pediste?

WhatsApp utiliza códigos de registro para confirmar que el número telefónico pertenece a la persona que intenta activar la cuenta en la aplicación. Ese código es único y cambia cada vez que se solicita un nuevo registro.

Por eso, si recibes uno o varios mensajes con códigos sin haber intentado abrir tu WhatsApp en otro celular, lo recomendable es no ignorarlo.

El riesgo aumenta si, después de recibir el código, alguien te llama o te escribe para pedirte que lo compartas. Puede hacerse pasar por un familiar, un amigo, un trabajador de soporte técnico o incluso decir que “se equivocó” y que necesita que le reenvíes el número.

No compartas el código con nadie

La principal recomendación es no compartir el código de registro ni el PIN de verificación en dos pasos con ninguna persona.

WhatsApp advierte que nunca se deben entregar estos datos, pues son elementos de seguridad de la cuenta. Además, recomienda activar la verificación en dos pasos y agregar un correo electrónico de recuperación.

Es decir, si no fuiste tú quien pidió el código, no lo respondas, no lo reenvíes, no mandes capturas de pantalla y no entregues datos personales.

Señales de alerta que debes tomar en cuenta

Debes tener cuidado si recibes códigos de verificación de WhatsApp que no solicitaste, mensajes donde te piden reenviar un código, llamadas de desconocidos para “confirmar” información, advertencias falsas de bloqueo de cuenta o enlaces sospechosos.

También es importante desconfiar de mensajes con tono urgente, como aquellos que dicen que tu cuenta será suspendida, que necesitan validar tu identidad o que debes “ayudar” a otra persona compartiendo un número que llegó a tu teléfono.

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Activa la verificación en dos pasos

Una de las formas más efectivas para proteger tu cuenta es activar la verificación en dos pasos.

Esta función opcional añade una capa extra de seguridad, ya que permite configurar un PIN que será solicitado cuando se intente registrar nuevamente tu número en WhatsApp.

Para activarla, entra a WhatsApp y sigue esta ruta:

Configuración o Ajustes > Cuenta > Verificación en dos pasos

Después, pulsa en activar, crea un PIN de seis dígitos y agrega un correo electrónico de recuperación. Este correo puede servirte si en algún momento olvidas el PIN.

Revisa tus dispositivos vinculados

Otra recomendación es revisar si tu cuenta está abierta en algún dispositivo que no reconoces.

Para hacerlo, entra a WhatsApp y busca la opción Dispositivos vinculados. Desde ahí podrás ver las sesiones activas y cerrar aquellas que no identifiques. WhatsApp señala que para cerrar sesión en un dispositivo vinculado se debe tocar el dispositivo y seleccionar la opción de cerrar sesión.

Este paso es importante, especialmente si alguna vez abriste WhatsApp Web en una computadora ajena o si sospechas que alguien más pudo tener acceso a tu cuenta.

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¿Qué hacer si ya compartiste el código?

Si compartiste el código y perdiste acceso a tu cuenta, intenta volver a iniciar sesión en WhatsApp con tu número telefónico desde tu propio celular.

WhatsApp cuenta con un proceso para recuperar cuentas comprometidas o aquellas en las que el usuario perdió el acceso. La aplicación puede pedir volver a iniciar sesión y seguir los pasos de verificación correspondientes.

También es recomendable avisar a tus contactos por otros medios, ya que los delincuentes podrían usar tu cuenta para pedir dinero, enviar enlaces falsos o intentar engañar a más personas.

¿Recibir un código significa que ya hackearon tu WhatsApp?

No necesariamente. Recibir un código de verificación no significa que ya hayan entrado a tu cuenta.

Sin embargo, sí puede ser una señal de que alguien está intentando hacerlo. Por eso, la recomendación es actuar de inmediato: no compartir códigos, no responder mensajes sospechosos, activar la verificación en dos pasos y revisar los dispositivos vinculados.

En estos casos, la prevención es clave. Un código que parece inofensivo puede convertirse en la puerta de entrada para que alguien intente robar tu cuenta de WhatsApp.