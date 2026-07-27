¡Alerta! Falso 'Bono Bienestar' circula por WhatsApp; así buscan robar tus datos

Los Programas para el Bienestar alertaron sobre una nueva campaña de fraude que utiliza el nombre y la imagen del Gobierno de México para ofrecer supuestos bonos económicos a través de mensajes de WhatsApp y páginas de internet apócrifas.

La dependencia aclaró que no existen bonos especiales de los Programas para el Bienestar ni del Gobierno Federal, por lo que cualquier invitación de este tipo debe considerarse sospechosa.

Uno de los mensajes detectados promete un apoyo de 2 mil 850 pesos para mujeres de entre 18 y 65 años. La publicación incluye logotipos oficiales, colores similares a los utilizados por la Secretaría de Bienestar y un enlace para realizar un supuesto “registro oficial”.

Sin embargo, la dirección conduce a una página terminada en “.com”, ajena a las plataformas gubernamentales. Los portales oficiales del Gobierno de México utilizan el dominio gob.mx.

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¿Cómo funciona este fraude?

El engaño comienza con un mensaje que llega por WhatsApp, redes sociales o SMS. Los delincuentes emplean palabras como “bono”, “beneficiarias”, “registro nacional” o “apoyo disponible” para generar confianza y una sensación de urgencia.

Al abrir el enlace, la víctima es dirigida a un sitio que imita la imagen de una institución pública. Ahí puede solicitarse información como nombre completo, teléfono, domicilio, CURP, identificación oficial o datos bancarios.

En algunas variantes, después de contestar una encuesta, se pide compartir el mensaje con varios contactos para “activar” el beneficio. Esta instrucción permite que el fraude se propague aprovechando la confianza entre familiares y amigos.

También pueden solicitar un depósito para liberar, tramitar o activar el supuesto apoyo. En casos anteriores, la Secretaría de Bienestar ha advertido que sus programas no requieren pagos, transferencias ni datos bancarios para realizar un registro. Los trámites son gratuitos y se comunican mediante canales oficiales.

La Condusef también ha documentado el envío de enlaces apócrifos por WhatsApp que ofrecen ayudas gubernamentales inexistentes para obtener información de las víctimas.

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¿Qué hacer si recibes el mensaje?

No abras el enlace, no contestes formularios y evita reenviarlo, aunque haya sido enviado por una persona conocida. Antes de confiar en una convocatoria, búscala directamente en gob.mx o en las redes verificadas de los Programas para el Bienestar.

Si ya proporcionaste información, cambia inmediatamente tus contraseñas y comunícate con tu banco si entregaste datos financieros. También debes vigilar movimientos desconocidos, bloquear las tarjetas comprometidas y reportar la página o cuenta desde la cual se difundió el mensaje.

Tener el logotipo de Bienestar, un candado de seguridad o una apariencia profesional no convierte a una página en oficial.