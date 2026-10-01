AMLO, retirado pero presente: las apariciones y mensajes del expresidente desde que dejó el poder

Andrés Manuel López Obrador dejó la Presidencia y anunció su retiro de la política, pero su nombre no desapareció de la conversación pública. Desde Palenque, Chiapas, el exmandatario ha vuelto a los reflectores en distintos momentos, mediante videos, escritos e incluso una fotografía difundida por su hijo.

Este miércoles 30 de septiembre, al cumplirse dos años del último día de su administración, presentó Pueblo, su segundo libro después del sexenio. El mensaje incluyó una dedicatoria y elogios a Claudia Sheinbaum, a quien describió como “la mejor presidenta del mundo”.

La publicación se suma a otras intervenciones que muestran cómo su retiro ha convivido con pronunciamientos sobre asuntos nacionales e internacionales.

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Junio de 2025: reaparece para votar

El 1 de junio de 2025, ocho meses después de dejar el cargo, López Obrador acudió a una casilla en Palenque para participar en la primera elección judicial federal.

La jornada representaba la puesta en marcha de una de las reformas que impulsó durante la última etapa de su gobierno. Tras votar, destacó la posibilidad de elegir directamente a integrantes del Poder Judicial y expresó su respaldo a Sheinbaum.

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Noviembre de 2025: presenta Grandeza

El 30 de noviembre publicó un video de casi 50 minutos para presentar Grandeza, dedicado a los pueblos originarios y al legado cultural de México.

Además de describir su vida en Palenque, habló de su retiro y planteó que podría volver a movilizarse ante amenazas a la democracia, a la presidenta o a la soberanía nacional.

Enero de 2026: mensaje sobre Venezuela

El 3 de enero volvió a pronunciarse, esta vez para condenar la intervención militar estadounidense en Venezuela y la captura de Nicolás Maduro.

En su publicación sostuvo que, pese a estar retirado de la política, sus convicciones le impedían guardar silencio. También dirigió un mensaje a Donald Trump para cuestionar la operación.

Marzo: solicita apoyo para Cuba

El 14 de marzo difundió otro escrito para pedir solidaridad con Cuba y cuestionar las medidas estadounidenses contra la isla.

Compartió una cuenta de una asociación civil para recibir donaciones destinadas a la compra de alimentos, medicinas y combustibles. En el mensaje volvió a mencionar su retiro, aunque explicó que la situación lo había llevado a expresarse.

Junio: una fotografía con su hijo

El 2 de junio, Andrés Manuel López Beltrán publicó una fotografía junto a su padre en Palenque, acompañada de la frase: “Soy hijo de quienes aman y lucharon por el pueblo”.

En esta ocasión, la imagen fue difundida por su hijo y no estuvo acompañada de un pronunciamiento propio del expresidente, pero volvió a colocarlo en la conversación pública.

Una carta sobre Trump

Un día después, el 3 de junio, López Obrador publicó una carta en la que contrastó su relación con Donald Trump durante su mandato con la actitud del actual gobierno estadounidense.

Expresó respaldo a Sheinbaum y acusó a funcionarios de Estados Unidos de buscar debilitar a Morena y favorecer a la oposición mexicana.

Septiembre: vuelve con Pueblo

La presentación de Pueblo este miércoles agregó otro episodio al recuento. Aunque reiteró que está jubilado, López Obrador aprovechó el video para hablar del proyecto político que encabezó y reconocer a su sucesora.

A dos años de dejar el poder, sus intervenciones son menos frecuentes, pero siguen teniendo contenido político. Entre libros, mensajes y cartas, el expresidente mantiene una voz pública desde su retiro en Palenque.