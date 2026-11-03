Andy López rechaza nexos con Amílcar Olán; advierte campaña de mentiras en su contra

Andrés Manuel López Beltrán, quien aspira a una diputación federal, rechazó nexos con el empresario Jorge Amílcar Olán, señalado de presuntamente beneficiarse de su cercanía con el político tabasqueño para obtener contratos preferenciales en obras como el Tren Maya, en la venta y suministro de balasto.

A los hermanos Gonzalo Alfonso y Andrés Manuel López Beltrán se les liga con Amílcar Olán desde el año 2024, cuando la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) dio a conocer una posible red de tráfico de influencias en torno a proyectos emblema del gobierno de la llamada 4T.

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El 24 de julio de 2024, los hijos del expresidente emitieron una carta a la opinión pública en la que aseguraron que "no existe ninguna prueba" en torno a las acusaciones de corrupción en su contra.

"Creemos en la importancia de hablar con la verdad y de ser honrados (...) todo tiene un límite", expresaron en el documento, que fue publicado en el periódico La Jornada.

Andy y Gonzalo López Beltrán se dijeron víctimas de acoso y persecución desde que eran niños , lo que calificaron como "dificultades que otras personas no suelen padecer".

"Creemos que la bajeza ha reinado en los últimos tiempos y se ha convertido en estrategia política. Esto no puede tolerarse. Ninguno de nosotros se dedica a la política o trabaja en el gobierno. No obstante, la oposición decidió romper todos los códigos éticos. Emprendieron una campaña de espionaje, mentira, difamación y ataque en contra de nuestra familia", condenaron.

Ambos coincidieron en que su padre, como fundador de Morena y líder moral de la llamada Cuarta Transformación, era la persona más atacada, difamada y espiada "en la historia de este país".

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López Beltrán se deslinda de nuevo, con las mismas palabras

Este martes 3 de noviembre de 2026, Andy López Beltrán volvió a rechazar algún nexo comercial con las empresas de su amigo Amílcar Olán.

En un videomensaje publicado en sus redes sociales, el político tabasqueño respondió a los señalamientos con las mismas palabras que usó en su misiva de 2024 publicada en La Jornada.

"Conocimos a Jorge Amílcar Olán en Villahermosa, Tabasco. Él se dedicaba a la venta y distribución de acabados, pisos, piedras naturales y materiales de construcción y no tenía conexión con ningún nivel de gobierno", repitió.

Además, subrayó que la relación se dio por "amigos en común" y porque estudió junto a la esposa del empresario en la escuela primaria.