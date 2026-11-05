Ante una alerta nuclear: ¿qué alimentos debes guardar para pasar 72 horas sin salir de casa?

Cuando ocurre una emergencia, tener la alacena llena puede parecer una ventaja. Sin embargo, algunos de los productos más comunes en casa sirven de poco si se interrumpe el suministro de agua, deja de funcionar el refrigerador o no hay manera de encender la estufa.

Por eso, al preparar una reserva para enfrentar las primeras 72 horas de un desastre, conviene pensar en algo más que acumular latas: elegir alimentos que puedan consumirse directamente, aporten energía y se adapten a las necesidades de quienes viven en casa.

El Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) recomienda contar con agua envasada y alimentos no perecederos, preferentemente en presentaciones individuales, fáciles de abrir y suficientes para todos los integrantes de la familia durante ese periodo.

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Qué alimentos conviene tener guardados

Entre las opciones prácticas están el pescado enlatado, los frijoles cocidos listos para consumir, las verduras y frutas en conserva, las galletas, los cereales y la crema de cacahuate. También pueden incorporarse frutos secos y fruta deshidratada, considerando alergias y necesidades particulares.

La clave es revisar que los productos puedan comerse sin refrigeración ni preparación adicional. Las recomendaciones de preparación para emergencias incluyen alimentos listos para consumir y un abrelatas manual, un utensilio que puede hacer la diferencia cuando falla la electricidad.

El arroz, los frijoles secos y las pastas pueden durar mucho tiempo almacenados, pero tienen una desventaja para este escenario: necesitan agua y combustible para cocinarse. Pueden formar parte de la despensa habitual, aunque conviene que la reserva inmediata incluya comida que solo requiera abrirse.

El agua ocupa el primer lugar

Como referencia para una reserva doméstica, la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias de Estados Unidos (FEMA) recomienda almacenar alrededor de 3.8 litros de agua por persona al día, contemplando consumo, preparación de alimentos e higiene básica.

Para tres días, esto equivale a aproximadamente 11.4 litros por persona; una familia de cuatro necesitaría cerca de 46 litros. Las necesidades pueden aumentar con el calor, las enfermedades o la lactancia.

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Cuánto cuesta empezar una reserva en México

Una consulta a precios publicados en el supermercado en línea permite dimensionar el gasto inicial:

Producto Presentación de referencia Precio Agua purificada Envase de 10 litros $53 Atún en agua Lata de 140 gramos $21 Frijoles cocidos Bolsa de 430 gramos $17 Granos de elote Lata de 430 gramos $16 Galletas saladas Paquete de 504 gramos $70 Crema de cacahuate Frasco de 340 gramos $80

Los precios corresponden a ejemplos de productos publicados por Walmart México y pueden cambiar según la sucursal, ubicación, disponibilidad y promociones.

Comprar dos envases de agua de 10 litros, tres latas de atún, tres bolsas de frijoles, dos latas de elote, un paquete de galletas y un frasco de crema de cacahuate sumaría 402 pesos.

Este cálculo ilustra cuánto cuesta comenzar con una selección de productos; no representa una dieta completa ni garantiza cubrir las necesidades de cualquier persona durante tres días. Las cantidades deben ajustarse al número de integrantes, sus porciones habituales y sus necesidades alimentarias.

Qué cambia si hay una emergencia nuclear

Si una emergencia implica liberación de material radiactivo, los envases y el lugar donde se guardaron los alimentos cobran especial importancia.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) recomiendan consumir alimentos en recipientes cerrados y productos que hayan permanecido dentro de casa, protegidos de material radiactivo. Si el exterior de un envase pudo contaminarse, debe limpiarse con un paño húmedo antes de abrirlo; el paño utilizado debe colocarse en una bolsa cerrada, alejada de personas y mascotas.

También advierten que hervir el agua no elimina los materiales radiactivos, por lo que recomiendan mantener agua embotellada de reserva y atender los avisos oficiales sobre la seguridad del suministro. Los productos del huerto deben evitarse hasta que las autoridades determinen que es seguro consumirlos.

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Las provisiones que también hacen falta

Además de comida y agua, Cenapred recomienda disponer de linterna, radio con pilas, documentos importantes y medicamentos. La reserva debe contemplar las necesidades de bebés, personas adultas mayores y quienes siguen un tratamiento médico, así como alimento y agua para las mascotas.

Para mantenerla útil, conviene guardar los productos en un lugar fresco y seco, revisar sus fechas y consumir primero los que estén próximos a vencer, reponiéndolos después. Una reserva que se revisa y renueva será más útil que una caja olvidada durante años.

Las 72 horas son un punto de partida para la preparación: el tiempo que sea necesario permanecer resguardado dependerá del tipo de emergencia y de las indicaciones de las autoridades.