Mochila de emergencia: las cosas que realmente pueden salvar tu vida

Cuando ocurre una emergencia, no siempre hay tiempo para buscar documentos, medicamentos, agua o incluso una linterna. Un incendio, una inundación, un sismo o una evacuación inesperada pueden obligar a una familia a abandonar su vivienda en cuestión de minutos.

Por eso, las autoridades de Protección Civil recomiendan contar con una mochila de emergencia, preparada con anticipación y colocada en un sitio de fácil acceso.

Sin embargo, no se trata simplemente de llenar una mochila con comida y botellas de agua. Algunos objetos que parecen insignificantes pueden marcar una enorme diferencia cuando falla la electricidad, se interrumpen las comunicaciones o es necesario permanecer lejos de casa.

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Los objetos que realmente pueden hacer la diferencia

1. Agua potable. Es una de las prioridades. Llevar botellas pequeñas facilita distribuir el peso y consumir el agua de manera gradual. Para una emergencia prolongada, también es importante contar con reservas adicionales en casa.

2. Linterna y baterías de repuesto. Durante un apagón, una linterna permite desplazarse, identificar obstáculos y pedir ayuda mediante señales luminosas. Es preferible utilizarla en lugar de velas, especialmente si existe una posible fuga de gas.

3. Radio portátil. Si las redes celulares o internet dejan de funcionar, un radio de baterías o de manivela puede convertirse en una fuente importante de información y avisos oficiales.

4. Botiquín y medicamentos personales. Debe incluir material básico para atender lesiones menores, además de los medicamentos indispensables para quienes siguen tratamientos médicos. Conviene revisar periódicamente sus fechas de caducidad.

5. Silbato. Aunque ocupa muy poco espacio, puede ser especialmente útil para llamar la atención de los rescatistas si una persona queda atrapada o necesita ayuda. También permite emitir señales sin gastar tanta energía como al gritar.

6. Documentos y contactos de emergencia. Copias de identificaciones, actas, información médica y teléfonos importantes pueden facilitar trámites y la localización de familiares. Es recomendable protegerlos en una bolsa impermeable.

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7. Batería externa para el celular. Un teléfono puede ser indispensable para comunicarse, consultar información o compartir la ubicación. Una batería portátil cargada ayuda a prolongar su funcionamiento cuando no hay electricidad.

8. Alimentos que no necesiten cocinarse. Barras energéticas, galletas, frutos secos y otros productos de larga duración pueden ayudar durante las primeras horas. Deben elegirse considerando alergias y necesidades alimentarias.

9. Cubrebocas, guantes y artículos de higiene. Pueden ayudar a reducir la exposición al polvo y a mantener condiciones básicas de limpieza. No obstante, un cubrebocas común no protege contra gases tóxicos ni sustituye equipo especializado.

10. Ropa de abrigo y manta térmica. Una chamarra ligera, calcetines adicionales y una manta de emergencia pueden resultar útiles durante una evacuación nocturna o cuando las temperaturas descienden.

¿Cuánto tiempo debe durar una mochila de emergencia?

El Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) recomienda contar con suministros para afrontar las primeras 72 horas posteriores a un desastre, considerando las necesidades de todos los integrantes de la familia.

Esto no significa que una sola mochila deba contener toda el agua y los alimentos necesarios para tres días. Lo recomendable es combinar una mochila ligera, que pueda transportarse rápidamente, con reservas adicionales en el hogar.

Los objetos que muchos olvidan

Además de los artículos básicos, conviene guardar una pequeña cantidad de dinero en efectivo, copias de las llaves, una libreta con teléfonos importantes y fotografías recientes de los familiares y mascotas.

Estos objetos pueden resultar especialmente útiles cuando los cajeros no funcionan, se pierde el celular o una familia se separa durante una evacuación.

En hogares con bebés, adultos mayores, personas con discapacidad o mascotas, también deben incluirse artículos específicos para sus necesidades, como pañales, alimentos especiales, medicamentos o suministros para animales de compañía.

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¿Dónde guardar la mochila y cuándo revisarla?

La mochila debe permanecer cerca de una ruta de salida, en un lugar conocido por todos los integrantes de la familia y donde pueda tomarse rápidamente.

Es recomendable revisar su contenido al menos cada seis meses, principalmente para sustituir alimentos, medicamentos y otros productos próximos a caducar, comprobar las baterías y actualizar los documentos.

En estados como Durango, donde algunas regiones registran temperaturas extremadamente bajas durante el invierno, también conviene considerar ropa térmica adicional y protección contra el frío.

Finalmente, contar con una mochila de emergencia no significa que exista una amenaza inmediata. Se trata de una medida preventiva que puede facilitar una evacuación y ayudar a enfrentar las primeras horas de una situación inesperada.

Porque, cuando ocurre una emergencia, lo que realmente puede salvar vidas no es tener la mochila más equipada, sino contar con los artículos adecuados, saber utilizarlos y tener un plan para actuar.