Antes y después: Así regresa Alacranes de Durango a la Liga BBVA Expansión MX

Este viernes 7 de agosto la escuadra de los Alacranes de Durango, tendrá su debut como local en el Estadio Francisco Zarco, cuando enfrente a Piratas FC. Encuentro que corresponde a la tercera jornada de la Liga BBVA Expansión MX en lo que será un partido que sin duda ha generado expectativa en la afición duranguense.

Los verdiblancos llegan con una racha positiva al ganar sus dos partidos iniciales de visita, a un par de equipos que habían mostrado buen fútbol en temporadas pasadas como es el caso de Tepatitlan y Atlético La Paz, la racha ha puesto a los 'arácnidos' en el segundo lugar general con uno de los mejores inicios en la historia de la institución.

El regreso ilusiona después de un 'temporadón' en Liga Premier

Sin duda el torneo pasado en el cual la escuadra 'arácnida' dejó grandes sensaciones, luego de lograr clasificarse a la gran final que se disputó en el Zarco y que aunque no se consiguió el título dejó un buen sabor de boca en la afición que apoyo de principio a fin de la temporada. Durango, confirmó su regreso a la liga de plata del fútbol mexicano después que en 2023 se retirá del torneo por cuestiones administrativas.

Por lo que desde que se anunció que para esta temporada los Alacranes regresarían a la Liga BBVA Expansión MX, ha generado un arraigo futbolístico en la capital duranguense como hace años no se registraba debido a que en la final de Liga Premier se anunció que los boletos se habían agotado días antes del partido decisivo.

Nuevo torneo, regreso a la competencia y expectativa a tope

El club de los Alacranes de Durango, ostenta el récord nacional de más partidos como local ganados, por lo que sin duda el apoyo de la afición para la escuadra duranguense cobra un papel crucial en los partidos de local; por lo que se espera que en su regreso el Francisco Zarco se haga pesar como en torneos pasados.

Después de haber obtenido el subcampeonato en la Liga Premier, se aprobó el ascenso administrativo al club, por lo que esto representa una nueva oportunidad de aumentar el palmarés y confirmar la escuadra duranguense era una de las mejores plantillas en la en donde consiguió el título en 2022.

Sin duda, este torneo viene con ánimo de revancha, debido a que en el Clausura 2023 no se consiguieron los resultados esperado y después de un buen torneo en su primera temporada en el clausura 2022, después de lograr el ascenso, el equipo ocupó el lugar 16 de la tabla. El partido se disputará a las 19:00 horas y será transmitido por la señal AYM Sports 2.