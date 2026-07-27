Anuncian cierre de importante autopista por 2 semanas; conoce las fechas y tramos afectados
Ante el cierre de la circulación en la autopista México-Puebla, las autoridades admiten que afectará a millones de personas; es por ello que alertan a la ciudadanía a calcular los tiempos de traslados.
La autopista se cerrará a partir del lunes 27 hasta el 7 de agosto del presente año, así lo informó Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe).
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¿Cuál es el motivo del cierre de la autopista México-Puebla?
Las autoridades mencionan que el cierre es por motivos de trabajos de mantenimiento en la autopista para mejorar su funcionamiento; se realizarán labores sobre la carpeta asfáltica de las vías de entrada y salida del Arco Norte.
¿Cuáles serán los horarios y las zonas que permanecerán cerrados?
Los horarios en los que trabajarán las autoridades son de 7:00 a 18:00 horas, del 27 de julio al 7 de agosto; los días y los horarios te los mostramos a continuación.
- 27 al 29 de julio: Los trabajos se enfocarán en la gasa de incorporación a la autopista México-Puebla, saliendo del Arco Norte y con dirección a la Ciudad de México.
- 30 y 31 de julio, así como del 1 al 3 de agosto: Se laborará en la gasa de incorporación a la autopista México-Puebla, saliendo del Arco Norte con dirección a la ciudad de Puebla.
- 4 al 7 de agosto: Los trabajos se enfocan en la gasa de incorporación al Arco Norte con dirección a la ciudad de Puebla.
El Arco Norte desde la autopista México-Puebla se utilizará como alternativa para llegar a la Ciudad de México desde el Estado de México; además, conecta con carreteras que llevan a Pachuca y Querétaro.
"Agradecemos su comprensión por las molestias que estos trabajos puedan ocasionar. Las mejoras en la infraestructura son indispensables para garantizar una mayor fluidez y seguridad".
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Recomendaciones a la ciudadanía
- Las autoridades recomiendan a los conductores lo siguiente:
- Prevenir sus tiempos de traslado.
- Utilizar vías alternas (en caso de ser necesario).
- Ante la presencia de trabajadores, disminuir la velocidad de sus automóviles.