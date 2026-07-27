Anuncian cierre de importante autopista por 2 semanas; conoce las fechas y tramos afectados

Ante el cierre de la circulación en la autopista México-Puebla, las autoridades admiten que afectará a millones de personas; es por ello que alertan a la ciudadanía a calcular los tiempos de traslados.

La autopista se cerrará a partir del lunes 27 hasta el 7 de agosto del presente año, así lo informó Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe).

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¿Cuál es el motivo del cierre de la autopista México-Puebla?

Las autoridades mencionan que el cierre es por motivos de trabajos de mantenimiento en la autopista para mejorar su funcionamiento; se realizarán labores sobre la carpeta asfáltica de las vías de entrada y salida del Arco Norte.

¿Cuáles serán los horarios y las zonas que permanecerán cerrados?

Los horarios en los que trabajarán las autoridades son de 7:00 a 18:00 horas, del 27 de julio al 7 de agosto; los días y los horarios te los mostramos a continuación.

27 al 29 de julio: Los trabajos se enfocarán en la gasa de incorporación a la autopista México-Puebla, saliendo del Arco Norte y con dirección a la Ciudad de México.

30 y 31 de julio, así como del 1 al 3 de agosto: Se laborará en la gasa de incorporación a la autopista México-Puebla, saliendo del Arco Norte con dirección a la ciudad de Puebla.

4 al 7 de agosto: Los trabajos se enfocan en la gasa de incorporación al Arco Norte con dirección a la ciudad de Puebla.

El Arco Norte desde la autopista México-Puebla se utilizará como alternativa para llegar a la Ciudad de México desde el Estado de México; además, conecta con carreteras que llevan a Pachuca y Querétaro.

"Agradecemos su comprensión por las molestias que estos trabajos puedan ocasionar. Las mejoras en la infraestructura son indispensables para garantizar una mayor fluidez y seguridad".

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