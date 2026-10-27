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Anuncian Expo Auto 2026 en Durango; ofrecerán opciones de financiamiento

Más de 20 empresas participarán en la octava edición de este evento.

Anuncian Expo Auto 2026 en Durango; ofrecerán opciones de financiamiento

Anuncian Expo Auto 2026 en Durango; ofrecerán opciones de financiamiento

CLAUDIA BARRIENTOS
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La Asociación de Distribuidores de Automotores de Durango (AMDA) realizará la octava edición de la Expo Auto los días 7 y 8 de noviembre, en la explanada del Museo Bebeleche, con 80 vehículos en exhibición y promociones para quienes buscan adquirir una unidad nueva.

En rueda de prensa se informó que esta asociación agrupa a distribuidores de automóviles y camiones en Durango desde 1992 y que sus agencias generan más de mil 200 empleos directos en la entidad. Entre sus funciones están la vinculación del sector y la capacitación y asesoría de sus integrantes en materia normativa.

En rueda de prensa el presidente de la AMDA, Guillermo Falomir Russeck y representantes de distintas marcas, informaron que participarán más de 20 empresas de venta de automóviles, camionetas familiares, SUV y vehículos de trabajo, tanto de gasolina y diésel, como híbridos y eléctricos.

El acceso será gratuito y los asistentes recibirán un boleto para participar en el sorteo de un bono de 30 mil pesos, que podrá utilizarse como enganche para adquirir un vehículo nuevo y acumularse con otras promociones.

El sorteo se llevará a cabo el domingo 8 de noviembre a las 19:00 horas, en la misma explanada del Bebeleche, antes de concluir la exposición.


               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
Escrito en: AMDA venta de autos Auto, explanada, Durango, rueda

               

                
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