Anuncian Expo Auto 2026 en Durango; ofrecerán opciones de financiamiento

La Asociación de Distribuidores de Automotores de Durango (AMDA) realizará la octava edición de la Expo Auto los días 7 y 8 de noviembre, en la explanada del Museo Bebeleche, con 80 vehículos en exhibición y promociones para quienes buscan adquirir una unidad nueva.

En rueda de prensa se informó que esta asociación agrupa a distribuidores de automóviles y camiones en Durango desde 1992 y que sus agencias generan más de mil 200 empleos directos en la entidad. Entre sus funciones están la vinculación del sector y la capacitación y asesoría de sus integrantes en materia normativa.

En rueda de prensa el presidente de la AMDA, Guillermo Falomir Russeck y representantes de distintas marcas, informaron que participarán más de 20 empresas de venta de automóviles, camionetas familiares, SUV y vehículos de trabajo, tanto de gasolina y diésel, como híbridos y eléctricos.

El acceso será gratuito y los asistentes recibirán un boleto para participar en el sorteo de un bono de 30 mil pesos, que podrá utilizarse como enganche para adquirir un vehículo nuevo y acumularse con otras promociones.

El sorteo se llevará a cabo el domingo 8 de noviembre a las 19:00 horas, en la misma explanada del Bebeleche, antes de concluir la exposición.